Attacco tutto nuovo in Serie A: “Chiesa più Guirassy” | ESCLUSIVO

Il mercato della Serie A vivrà una girandola di attaccanti in estate tra i top club. Chiesa può lasciare la Juve e fare coppia con Guirassy

Sarà il calciomercato degli attaccanti. La sessione estiva del 2024 vedrà tanti top club rivoluzionare il reparto offensivo per venire incontro alle richieste dei nuovi allenatori. Tra i papabili a cambiare maglia c’è Federico Chiesa, che potrebbe lasciare la Juventus.

Nonostante l’addio di Massimiliano Allegri, il futuro dell’attaccante della Nazionale azzurra a Torino è ancora tutto da scrivere. Per lui si è parlato spesso di Bayern Monaco, Psg e Liverpool, ma non è escluso che possa restare in Serie A, dove il suo nome è stato accostato a Roma, Milan e Napoli. A tal proposito, intervenuto in esclusiva ai microfoni di TvPlay nel corso della trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato.it’, il pluripremiato talent scout italiano Michele Fratini ha svelato che “qualora, come sembra, Antonio Conte dovesse andare a Napoli, proverà a convincere qualche giocatore a seguirlo. Non è vero che vuole solo giocatori pronti: all’Inter ha vinto con giocatori che non avevano mai vinto, perché è anche un grande motivatore. Un nome che Conte potrebbe provare a fare alla dirigenza del Napoli è proprio quello di Federico Chiesa. Ora farà gli Europei e potrà rivalutarsi perché ancora non ha ripreso il valore che merita e che aveva quando la Juve lo ha preso dalla Fiorentina. Attenzione a Kvaratskhelia: uno tra lui e Osimhen sicuramente partirà. Ma il Napoli ha sempre saputo rimpiazzare i suoi giocatori: da Lavezzi a Cavani a Higuain. De Laurentiis è il più bravo a vendere, non a svendere, e la sua ottima area scouting è in grado di scegliere al meglio i giocatori con cui sostituirli”.

Calciomercato Napoli, Fratini ‘frena’ Lukaku: “Ecco chi piace a Conte”

Con Osimhen che con ogni probabilità saluterà Napoli in estate, in molti si chiedono se all’ombra del Vesuvio potrà riformarsi la coppia composta da Conte e Lukaku. Ma Michele Fratini vede un altro bomber al centro dell’attacco.

“Un altro giocatore che piace a Conte è Guirassy: si parla tanto delle milanesi sul bomber dello Stoccarda, ma attenzione al Napoli. Ricorda molto Osimhen come caratteristiche: vede molto bene la porta ed è bravo nell’ultimo passaggio. E’ bravo in tutto: col destro, col sinistro, nel senso della posizione, è un grande giocatore. Sarà una lotta tra Napoli e Milan: è vero che i rossoneri si sono mossi prima, ma i partenopei saranno una delle poche squadre che potrà spendere con la cessione di un big”. Infine una battuta sul suo futuro, visti gli accostamenti al ruolo di capo scout a Roma e Juventus: “Non so niente (ride Fratini, ndr). Io sto bene anche così, perché è bello essere liberi di e da… Bisogna vedere il progetto, come te lo dipingono: vorrei un progetto che mi dia responsabilità per decidere di vincolarmi a una società. Vediamo, io sono aperto a tutti, mai dire mai”.