Muro Juventus con Gatti e Danilo: il futuro è già scritto

La Juve stende il Manchester City e ritrova il sorriso: da applausi le prestazioni dei due difensori bianconeri

Svolta Juventus, con Thiago Motta che si rilancia in Champions League. Il tecnico bianconero vince il duello contro Guardiola, sempre più in crisi di risultati con il suo Manchester City.

Vlahovic e McKennie stendono i campioni d’Inghilterra e consegnano tre punti fondamentali ai bianconeri nella corsa agli ottavi di finale. Un successo vitale inoltre in un momento complicato per la squadra e lo stesso allenatore, al primo vero crocevia della stagione e un successo che mancava da quattro partite tra campionato e coppa. Ecco finalmente la Juve di Motta: frizzante e cinica davanti, ma allo stesso tempo solidissima davanti Di Gregorio. A spiccare è la prova in particolare di Federico Gatti, muro invalicabile e decisivo anche sulla rete del vantaggio (sforbiciate volante) in occasione del vantaggio firmato da Vlahovic. Lo spauracchio Haaland annullato e tanta sostanza al servizio della squadra.

Calciomercato Juventus, Danilo risponde presente: sarà divorzio a fine stagione

Un biglietto da visita niente male per Gatti anche in previsione rinnovo, sempre più vicino dopo gli ultimi contatti tra l’entourage del difensore e la dirigenza della Continassa. Mancano solamente gli ultimi dettagli per la firma fino al 2029, con un sostanziale ritocco anche rispetto all’ingaggio attuale da 1,5 milioni di euro più bonus.

La Juventus blinda Gatti e non si priverà almeno fino al termine della stagione di Danilo, ieri sera tornato a dettare legge contro la sua ex squadra. Il capitano batte un colpo e rimanda alla prossima estate ogni discorso sul proprio futuro: “Non sono mai andato dalla Juventus a dire che volevo andare via. Sono a disposizione del mister e della società, il mio legame con la Juve va oltre il minutaggio in campo – le parole del difensore brasiliano post Manchester City – Ho un contratto fino a giugno e voglio restare fino alla fine: non ho mai visto un capitano che ha lasciato la sua squadra in mezzo alla stagione e non sarà certamente io il primo“.

La dirigenza bianconera, considerando anche l’emergenza difensiva, non vuole privarsi dell’esperto difensore brasiliano, anche se la situazione resta da monitorare a gennaio con il pressing sul nazionale verdeoro di Marsiglia e Napoli. Tutto lascia presagire, però, un addio a fine stagione per Danilo, con le parti che non faranno scattare l’opzione di rinnovo per un’altro anno del 33enne ex City e Real Madrid.