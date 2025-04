Funerali Papa Francesco, è arrivata la decisione su Inter-Roma e gli anticipi di Serie A

In arrivo la decisione definitiva della Lega Serie A sugli anticipi di sabato prossimo, giorno dei funerali in Vaticano di Papa Francesco

I funerali di Papa Francesco saranno celebrati sabato 26 aprile alle 10 in Vaticano e questo potrebbe portare a un altro slittamento delle gara della Serie A, stavolta in merito alla 34° giornata di campionato.

Sotto la lente d’ingrandimento c’è soprattutto Lazio-Parma, in programma sabato sera all’Olimpico e che per motivi di ordine pubblico potrebbe essere rinviata a lunedì 28 aprile. Da capire inoltre quali saranno le decisioni della Lega e delle autorità competenti per le restanti sfide del sabato che prevedono altri due anticipi: Como-Genoa e soprattutto Inter-Roma. I tre giorni di lutto nazionali per la morte del Papa potrebbero portare al rinvio di tutte le partite in programma il 26 aprile, ma in questo caso il match di San Siro non potrebbe slittare oltre domenica visto l’impegno dei nerazzurri il mercoledì successivo nella semifinale d’andata di Champions League in casa del Barcellona.

Come raccolto da Calciomercato.it, la Lega Serie A è in contatto in questi minuti con tutte le parti in causa e sta prendendo in questi minuti una decisione sugli anticipi in programma sabato 26 aprile nel massimo campionato. Al momento si va verso il rinvio soltanto di Lazio-Parma (lunedì sera) e la conferma a sabato delle partite Como-Genoa (ore 15) e Inter-Roma (ore 18 al Meazza).