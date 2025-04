Funerali Papa Francesco, ennesimo rinvio: club furioso, cosa succede con Inter-Roma

Sempre più caos calendari dopo la morte di Papa Francesco che ha scosso il mondo: il presidente Lotito non ci sta ed è pronto a far valere le sue ragioni

La morte di Papa Francesco è stato un duro colpo per tutto il mondo, per la figura e il significato che il Santo Padre ha rivestito in questi dodici anni di Pontificato. Sono giorni e ore convulse dopo l’annuncio della sua dipartita avvenuta ieri alle 7.35 del mattino. Anche a livello burocratico e logistico per quanto concerne il calcio. Più che noto, come già accaduto 20 anni fa alla morte di Giovanni Paolo II quando slittò l’intero turno di campionato, il rinvio delle quattro partite previste ieri in Serie A, oltre ovviamente a tutto il resto delle competizioni calcistiche.

I match erano Torino-Udinese, Parma-Juventus, Cagliari-Fiorentina e Genoa-Lazio. Soprattutto per le squadre in trasferta la questione è stata più scomoda e in particolare Fiorentina e Lazio hanno mostrato parecchio malumore per come è stata poi gestita la situazione della Lega Serie A. Intorno alle 10.30 è infatti arrivato il comunicato che annunciava il rinvio a data da destinarsi delle partite. Poche ore più tardi è stata pubblicata poi la seconda nota ufficiale che fissava a mercoledì alle ore 18.30 il recupero di tutte e quattro le partite. Tutto risolto? No, perché sia la Fiorentina che la Lazio hanno scoperto dal comunicato della Lega Serie A la decisione, mentre erano già praticamente in volo.

I viola hanno fatto in tempo a restare a terra, dovendo però affannarsi in qualche modo a trovare all’ultimo secondo una sistemazione per alloggiare e ovviamente allenarsi. I biancocelesti invece sono tornati a Roma nel pomeriggio e in serata hanno inviato una lettera formale alla Lega per contestare la gestione dei recuperi, decisi senza interpellare le società e considerare le loro esigenze. Tra queste, il patron Lotito ha sottolineato il desiderio di rendere omaggio proprio mercoledì a Papa Francesco in Vaticano.

La Lazio non ci sta: vuole un altro rinvio

In sostanza, la Lazio è andata su tutte le furie e chiaramente la rabbia non si è placata. Tanto da chiedere ufficialmente un nuovo rinvio della partita col Genoa, non ancora chiaro a che data, l’importante è che sia una scelta condivisa e tenga conto delle esigenze dei club. Insomma, che sia frutto di un confronto e non di una decisione unilaterale da parte della Lega Serie A. Che ad ora non ha aperto alla possibilità di rinviare ulteriormente la partita, ma in tal senso una risposta ufficiale e definitiva deve ancora arrivare.

Però la Lazio non ha gradito proprio per niente il modus operandi di via Rosellini, che non ha permesso alla squadra di decidere come gestire eventualmente una permanenza a Genova in questi due giorni. Senza contare che giocare domani andrebbe contro il lutto nazionale che potrebbe essere proclamato oggi per 3 o 5 giorni. Per cui ci sarebbe un principio di incoerenza secondo Lotito. Ad ora, la Lazio resta molto arrabbiata ma le speranze che la sua richiesta venga accolta non sono molte. Nel frattempo temporeggia per la nuova partenza in direzione Genova, che può avvenire ormai direttamente domani. E anche il match di sabato sera col Parma, così come le altre due gare (tra cui Inter-Roma), nel giorno dei funerali di Papa Francesco resta quindi da considerarsi a rischio.