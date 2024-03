Come cambia il futuro di Chiesa con l’addio di Allegri

Il futuro di Federico Chiesa può cambiare con l’addio alla Juventus di Massimiliano Allegri: le ultime sull’attaccante bianconero

Ne avevamo parlato tempo fa. Con l’atteso addio di Allegri, il futuro di Chiesa può cambiare. La partenza del tecnico toscano con cui l’ex Viola non ha mai avuto un buon rapporto (eufemismo) potrebbe convincere infatti l’azzurro a valutare il rinnovo del contratto anche se, ribadiscono fonti della Continassa, offerte importanti dall’estero potrebbero definitivamente ribaltare lo scenario.

Chiesa piace molto in Premier, in particolare al Newcastle, e al Bayern Monaco: tutti club che già in passato avevano sondato l’entourage del calciatore, intenzionato ad ottenere un ingaggio più alto di quello percepito adesso (5 milioni di euro a stagione). In Italia non va invece sottovalutata la Roma in virtù della storica stima di De Rossi. Ma non si tratta solo di una questione economica.

Calciomercato Juventus, Chiesa tra addio e rinnovo: il peso di Thiago Motta

Per la scelta futura, l’aspetto tecnico avrà un ruolo determinante visto che Chiesa non si è sentito valorizzato dalle scelte di Allegri ed è alla ricerca di un progetto che possa metterlo al centro.

L’atteso arrivo di Thiago Motta, che resta il prescelto dei bianconeri, avrà così un peso enorme nel futuro del classe ’97 considerando che con il tecnico dei felsinei anche Chiesa potrebbe rilanciarsi. Di certo, la stagione dell’attaccante di Genova non è stata all’altezza delle sue qualità: i gol all’attivo sono sette in venticinque partite, gli assist due. Numeri lontano dal vero Chiesa: quello che con l’addio di Allegri potrebbe tornare a farsi vedere anche in bianconero.