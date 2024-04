Serie A, la cronaca di Lecce-Monza 1-1

Prima gara in programma sabato 27 aprile, Lecce-Monza verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Archiviato l’anticipo di ieri sera tra Frosinone e Salernitana, la trentaquattresima giornata di Serie A prosegue oggi con altre tre partite. Ad aprire le danze del palinsesto del sabato toccherà a Lecce e Monza che si troveranno di fronte a partire dalle 15 allo stadio “Via del Mare”. Quello che ad inizio stagione poteva essere ipotizzato come uno scontro diretto per la salvezza, mette in realtà di fronte due squadre abbastanza tranquille.

Grazie alla sonante vittoria in casa del Sassuolo, infatti, la squadra allenata da Luca Gotti si è portata a quota 35 punti in classifica, collezionando ben 10 punti in 5 partite con la nuova guida tecnica. Gli ospiti, dal canto loro, sono reduci dalla sconfitta interna contro l’Atalanta e cercano una vittoria che manca ormai da quattro partite. L’undici di Raffaele Palladino, infatti, negli ultimi cinque turni di campionato ha vinto solamente contro il Cagliari, incassando sette gol e realizzandone quattro. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla partita.

Formazioni UFFICIALI Lecce-Monza

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Rafia, Blin, Dorgu; Piccoli, Krstovic. All. Gotti.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Kyriakopoulos, Birindelli; Pessina, Akpa Akpro; Bondo, V. Carboni, Zerbin; Colombo. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 86, Milan 69, Juventus 64, Bologna 62, Roma 58, Atalanta** 54, Lazio 52, Napoli 49, Fiorentina** 47, Torino 46, Monza* 44, Genoa 39, Lecce* 36, Cagliari 32, Verona 31, Empoli 31, Frosinone* 31, Udinese 28, Sassuolo 26, Salernitana* 15

* una partita in più

** una partita in meno