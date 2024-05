Allarme Napoli, si ferma Kvaratskhelia: infortunio ufficiale

L’attaccante georgiano ha sofferto un problema muscolare nell’ultima sessione di allenamento: le ultime sulle sue condizioni

Non è proprio un bel momento in casa Napoli, oltre ai risultati che faticano ad arrivare. Nel giorno in cui ricorre l’anniversario dello Scudetto conquistato lo scorso anno, arriva un’altra brutta notizia per la formazione di Francesco Calzona in vista della trasferta di lunedì sera contro l’Udinese.

Come annunciato ufficialmente dal club partenopeo, è fortemente in dubbio la presenza di Khvicha Kvaratskhelia per Udine. Il forte esterno georgiano ha sofferto un infortunio muscolare alla coscia sinistra nella giornata di ieri e oggi non si è allenato con il resto della squadra, rimanendo in palestra.

Questo il comunicato del Napoli sulle condizioni dell’attaccante e degli altri infortunati: “La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico-tattico. Kvaratskhelia, in seguito ad un risentimento muscolare alla coscia sinistra accusato nell’allenamento di ieri, ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Juan Jesus e Politano hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Gollini ha fatto metà della seduta in gruppo e metà personalizzato in campo. Terapie per Zielinski”.