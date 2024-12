Fonseca sbotta: “Stanco di lottare, la squadra non ha fatto il massimo”

L’allenatore del Milan è una furia dopo la vittoria contro la Stella Rossa: attacco alla squadra dopo la partita Champions

È un Fonseca furioso e deluso quello che si presenta ai microfoni di ‘Sky’ dopo la vittoria del Milan contro la Stella Rossa.

Un 2-1 arrivato nei minuti finali che non soddisfa il tecnico portoghese, arrabbiato per la prestazione fornita dalla sua squadra e soprattutto per l’atteggiamento messo in campo dai suoi calciatori. Così quando si presenta in tv, Fonseca appare tutt’altro che felice.

NON SODDISFATTO – “È peggio di averla giocata – le sue dichiarazioni -. Sono una persona che non si soddisfa soltanto con il risultato. Non posso essere soddisfatto per il gioco espresso dalla squadra. Sono soddisfatto per il risultato, ma ci sono cose difficili da cambiare e sono stanco di lottare contro queste cose”.

COSA NON VA – “Devo prima parlare della squadra, voglio analizzare. Sono cose che per me sono chiare. Non è una questione di tattica, di tecnica, arriviamo a questa partita decisiva e avere la sensazione di non fare tutto per vincerla è la peggiore sensazione possibile”.

Milan-Stella Rossa, rabbia Fonseca: “Siamo una montagna russa”

Lo sfogo di Fonseca è durissimo e tira in ballo tutta la squadra, con la quale afferma di voler parlare per evitare che si ripetano certi atteggiamenti.

PROBLEMA – “La nostra squadra è una montagna russa. Oggi stiamo bene, domani non lo so: è impressionante”.

COSA FA ARRABBIARE – “So che lavoro tutti i giorni per preparare la squadra, per fare bene. Non so se tutti nella nostra squadra possono dire questo – la pesante accusa rivolta ai calciatori -. Abbiamo l’obbligo di arrivare qui oggi e fare tutto per vincere e non lo abbiamo fatto”.

PRENDERE DECISIONI – “Devo parlare con la squadra di quel che è successo. Devono capire che non può succedere”. Parole chiare e dure quelle di Fonseca che non ha gradito gli atteggiamenti di alcuni calciatori in una gara fondamentale per il cammino europeo del Milan.