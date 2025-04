Milan, arriva Tare come ds: primo acquisto dalla Lazio

Ennesima delusione ieri sera per il Milan, che pensa già al futuro ed avrebbe individuato in Igli Tare il profilo ideale a cui affidare il progetto da ds. Ed il primo colpo può arrivare proprio dalla Lazio.

Ennesima serata da incubo ieri sera per il Milan, che non è riuscito ad andare oltre il 2-2 contro la Fiorentina in una partita che aveva avuto un inizio thriller. Come spesso accade a questa squadra, che si regala completamente agli avversari nei primi dieci minuti o quindici. Un qualcosa che si trascina ormai da tempo ma che Sergio Conceicao non è riuscito a risolvere, a quanto pare. Si è capito che sarà fondamentale per questo progetto la scelta del direttore sportivo per non commettere più gli errori del passato.

Quest’anno, infatti, è stato sbagliato praticamente tutto, dalla scelta iniziale di Paulo Fonseca fino ad arrivare a quella di cambiarlo con Sergio Conceicao, con il quale la situazione è anche peggiorata. In tal senso, la scelta della guida tecnica toccherà al nuovo direttore sportivo, che farà partire insieme a lui un progetto che, si spera, possa essere realmente vincente dopo i recenti disastri. In tal senso, a quanto pare la scelta potrebbe seriamente ricadere sull’ex Lazio, prima da calciatore e poi da direttore sportivo, Igli Tare.

Tare nuovo ds del Milan: occhi in casa Lazio?

Se Sparta piange, Atene non ride, come si suole dire. Anche in casa Lazio c’è delusione, dal momento che la strada per la Champions League sembra essere a dir poco impervia ed in salita. In tal senso, stando a quanto raccontato da TuttoSport, il Milan avrebbe scelto proprio Igli Tare per rilanciare il proprio progetto ed in tal senso il primo colpo potrebbe seriamente arrivare dalla sua ex squadra, vale a dire la Lazio, dal momento che ci sono diversi incastri interessanti.

Dal momento che il Milan ha un disperato bisogno di assicurarsi un difensore di alto profilo, non si può non pensare a Gila, che con la Lazio anche quest’anno sta dimostrando di essere eccezionale. Dal momento che per la Champions la strada per i capitolini è in salita, una cessione eccellente potrebbe rendersi necessaria per finanziare il mercato. Ma non è tutto. Il Milan, infatti, è alla ricerca anche di un attaccante e la testa non può non andare al Taty Castellanos.

Senza ovviamente dimenticare un profilo come Guendouzi che si sposerebbe benissimo con la mentalità del Milan, essendo lui abituato a dover fare i conti con grandi pressioni. Insomma, occhio all’asse che si potrebbe creare tra Lazio e rossoneri, con Tare a fare da ponte. In tal senso, ecco le ultime notizie sul direttore sportivo del Milan.