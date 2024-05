Grande ritorno in Serie A: si taglia l’ingaggio per la Juve

Grande ritorno in Serie A possibile nella prossima estate. Si taglia l’ingaggio per la Juve: l’indiscrezione e tutti i dettagli

Il calciomercato estivo si avvicina e in attesa della decisione definitiva sulla panchina Giuntoli e la dirigenza della Juve sono già al lavoro anche sulla rosa della prossima stagione.

I nomi, ormai noti, sono quelli dei vari Calafiori, Koopmeiners, Zirkzee e non solo. Nella prossima estate, infatti, non sono da escludere possibili ritorno di fiamma in casa bianconera ed anche un grande ritorno. Quello di Alvaro Morata.

Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, il futuro dello spagnolo è di nuovo in bilico e l’ex bianconero sarebbe anche disposto a tagliarsi l’ingaggio per tornare a Torino.

Calciomercato Juve, Morata pronto a tornare: l’indiscrezione

“Qui sto benissimo e anche la mia famiglia ma non sono più un ragazzo. Bisognerà vedere che idee ha il club”, ha dichiarato negli scorsi mesi l’attaccante dell’Atletico Madrid.

Il contratto con i Colchoneros è in scadenza a giugno 2026, ma l’attaccante spagnolo è sempre in orbita Serie A. La Juventus, in particolare, potrebbe pensare nuovamente al centravanti per rinforzare l’attacco in vista del ritorno in Champions League. Il giocatore, dal canto suo, non ha mai nascosto l’amore per i colori bianconeri e sarebbe disposto a tornare nuovamente a Torino. Staremo a vedere.