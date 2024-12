Douglas Luiz meglio di Koopmeiners: tutti d’accordo, l’olandese è bocciato

Ancora una prestazione da dimenticare per l’olandese. Segnali di ripresa, invece, per il brasiliano: il punto in casa bianconera

E’ stato il grande acquisto della Juve. Un acquisto, da ben 60 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, che fino a questo momento non sta certamente rispettando le attese.

Teun Koopmeiners, arrivato dall’Atalanta negli ultimi giorni di mercato, in una condizione fisica non proprio esaltante, sta faticando a prendere per mano la Vecchia Signora, come Thiago Motta e Cristiano Giuntoli si aspettavano. Ad oggi il suo arrivo non può certo essere promosso a pieni voti e qualcuno adesso inizia a pensare che l’olandese possa essere l’ennesimo giocatore che una volta lasciata Bergamo non rende come alla Dea. Di casi del genere, d’altronde, ce ne sono tanti, ma a Koopmeiners bisogna concedere ancora un po’ di tempo per adattarsi ad un nuovo modulo.

Fino a questo momento, però, è una delle delusioni più grandi della Serie A: l’ex tecnico del Bologna lo sta impiegando da trequartista, quindi molto vicino alla porta, ma i suoi numeri sono fin qui impietosi: in diciassette partite giocate, con oltre 1300 minuti, ha segnato solamente una volta, contro il Bologna, e fornito due assist.

Anche ieri, contro il Venezia, la sua prestazione è stata più che negativa e non è un caso se è stato bocciato da tutti i quotidiani sportivi, che non hanno dubbi sul dargli 5: La Gazzetta dello Sport scrive che ha guadagnato “mezzo voto in più perché batte l’angolo da cui nasce la rete del vantaggio (e poi quello del gol annullato a Yildiz). Il resto, è noia e sterilità”. Una pagella pesante che trova d’accordo sia Tuttosport che il Corriere dello Sport.

Juventus, riecco Douglas Luiz

Al 66esimo così Thiago Motta ha deciso di toglierlo dal campo, affidandosi a Douglas Luiz. La stagione del brasiliano è fin qui da dimenticare: prima gioca praticamente solo degli spezzoni di gara, poi un infortunio muscolare lo tiene fuori dal campo per più di un mese. Sono, dunque, solo undici le presenze, con 342 minuti giocati.

Ieri così è tornato ad assaporare i campi di Serie A, dai quali mancava dal 19 ottobre, quando per l’unica volta aveva giocato un’intera partita. L’ex Aston Villa contro il Venezia ha dato dei segnali importanti, riuscendo a far meglio di Koopmeiners. Ieri, come detto, il suo ingresso è stato positivo e la pagella de La Gazzetta non lascia dubbi: “Duglas Luiz appena mette piede in campo piazza un gran pallone per Vlahovic, poi tenta la rovesciata. Ha colpi da dieci e stavolta entra con la testa giusta. La sua qualità serve a questa Juve”. Prende, però, solo 6 nonostante il giudizio più che buono. Stesso voto da parte di Tuttosport, 5,5 perl Corriere dello Sport.