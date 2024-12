Il Milan guarda a sinistra, Jimenez osservato speciale. Non c’è solo il Napoli su Biraghi | CM.IT

La priorità del Diavolo è il centrocampista, ma attenzione alla possibilità di acquistare un nuovo giocatore: il terzino della Fiorentina può essere un’occasione

Sarà una serata speciale per Alex Jimenez. L’esterno spagnolo è pronto a fare il suo esordio stagionale: giocherà sulla sinistra al posto di Theo Hernandez, come ha lasciato intendere in conferenza stampa Paulo Fonseca.

Esulta così anche Zlatan Ibrahimovic, che in estate aveva promosso lo spagnolo a vice del francese: le attenzioni, inevitabilmente, saranno puntate su di lui. Sarà un esame importante per capire se davvero l’ex Real Madrid, per il quale si è investito tanto (circa 5 milioni di euro per acquistarlo dal Real Madrid), è davvero già pronto per la prima squadra. Chi lo ha osservato in Serie C non ha alcun dubbio. Ma è pur vero che con Daniele Bonera, ultimamente ha giocato soprattutto alto. Jimenez può infatti destreggiarsi, indistintamente, sia come terzino che come attaccante, sia a destra che a sinistra e questo fa di lui un calciatore davvero prezioso.

Calciomercato Milan, occasione Biraghi: c’è il Napoli sul terzino

Se Jimenez dovesse dare le risposte sperate, al Diavolo il tanto atteso vice Theo Hernandez potrebbe anche non arrivare dal calciomercato. Il Milan però sta tenendo d’occhio il mercato e le possibili opportunità.

A Firenze ce ne sono un paio che possono stuzzicare la dirigenza rossonera: Fabiano Parisi (servono una decina di milioni )e Cristiano Biraghi (può andar via per un indennizzo) sono infatti pronti a lasciare la Fiorentina. Soprattutto l’esperto difensore di Cernusco sul Naviglio può rappresentare l’occasione migliore, non facendosi problemi a svolgere il ruolo di riserva. L’ex Inter, poi, essendo italiano non andrebbe ad occupare i preziosi slot della lista stranieri ed è un dettaglio non da poco. Il giocatore, come appreso da Calciomercato.it, è stato proposto al Milan, ma sulle sue tracce c’è il Napoli di Antonio Conte, che ha bisogno di un terzino per sostituire Spinazzola, che non sta rispettando le attese. Possibile futuro in una big, dunque, per Biraghi, pronto a rilanciarsi per quello che verosimilmente sarà il suo ultimo contratto importante della carriera.