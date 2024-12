Dorgu show: rigore e autogol, Conte osserva. Oltre 30 milioni per prenderlo subito

Le ultime sul giocatore del Lecce, protagonista nel match contro il Monza: il Napoli osserva e fa il tifo per i salentini

Il conto alla rovescia per l’addio al Lecce è davvero cominciato, Patrick Dorgu è ormai pronto ad approdare in una grande squadra.

In Salento lo sanno davvero tutti, che per l’esterno danese è solo questione di tempo. Andrà capito se il giocatore potrà salutare i giallorossi già a gennaio o se lo farà a fine stagione. Per farlo subito, chiaramente, servirà una classifica davvero tranquilla del Lecce, che non vuole correre rischi, privandosi a campionato in corso del suo talento più pure. Un talento, capace di giocare praticamente ovunque sulla fascia.

Calciomercato Napoli, Dorgu torna terzino: i segnali da Lecce

Oggi nel match contro il Monza, Marco Giampaolo, un po’ a sorpresa, ha deciso di far giocare Dorgu come terzino sinistro. Una posizione che non occupava da tempo, dal 26 ottobre, quando il Lecce affrontava in trasferta il Napoli.

Ultimamente ha giocato alto, da esterno di destra ed è così che ha trovato la via del gol in tre circostanze in Serie A. Ma alle big del campionato italiano, pensano, al giovane calciatore classe 2004, proprio come terzino. Così le attenzioni dei grandi club sono tutte al Via del Mare, dove Dorgu si è subito messo in mostra, con un’accelerata incontenibile, che ha fatto guadagnare un rigore, poi sbagliato, ai salentini. Le galoppate verso la porta non stanno, dunque, mancando. Ma al 37esimo è arrivato un autogol clamoroso per via di un’incomprensione con Falcone: il terzino ha colpito di testa verso la propria porta, con il portiere in uscita, per l’uno a uno momentaneo (Il Lecce poi ha trovato subito il 2 a 1). Arrivano dunque segnali interlocutori da Lecce, ma l’interesse delle big non può certo venire meno.

In prima linea, come è noto, c’è il Napoli, con Antonio Conte che lo vorrebbe subito sotto il Vesuvio. Il tecnico italiano stravede per lui e gli azzurri sono pronti a mettere sul piatto un’offerta superiore ai 30 milioni di euro. Attenzione, però, al Milan, se dovesse riuscire a cedere Theo Hernandez, e alla Juventus, ma soprattutto alla Premier League. Pantaleo Corvino è convinto che dall’Inghilterra possa arrivare quell’offerta spropositata da far saltare il banco.