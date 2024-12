Conte non vuole aspettare: oltre 30 milioni per anticipare Juve e Milan

Il Napoli in piena corsa per lo scudetto: il tecnico salentino chiede un rinforzo di spessore per la finestra di gennaio

Ancora tra i protagonisti nel Lecce che ha strappato un punto alla ben più blasonata Juventus. Patrick Dorgu è il fiore all’occhiello dei salentini e anche contro i bianconeri è stato uno dei migliori in campo nell’undici di Giampaolo.

Lecce rivitalizzato dalla nuova gestione in panchina, con il baby danese come sempre spina nel fianco sulla destra e che ha finito la partita nel suo ruolo naturale di terzino sinistro dopo l’infortunio di Gallo. Spinta, dribbling e senso del gol per il classe 2004, in precedenza decisivo con la rete pesantissima che ha consegnato i tre punti ai salentini nello scontro salvezza contro il Venezia. Dorgu si era messo in evidenza già nella scorsa stagione, nell’attuale campionato invece l’esplosione che ha attirato l’interesse delle big italiane e non solo per il suo cartellino. Corvino pregusta un’altra asta e l’ennesimo incasso eccellente, considerando che il talento di origini nigeriane è stato pescato dal Nordsjelland nell’estate 2023 per appena 200 mila euro.

Calciomercato Napoli, Conte rompe gli indugi: Dorgu già a gennaio

Un altro colpo da maestro di Corvino, tempestato di telefonate negli ultimi mesi sul conto del mancino danese, che nelle scorse settimane ha rinnovato il contratto fino al 2029 con il Lecce.

Non sono certamente una novità i sondaggi di Juventus e Milan, che già nella scorsa stagione avevano messo gli occhi sul giovanissimo Dorgu. Di recente però si è fatto sempre più incalzante il pressing del Napoli, con Antonio Conte stregato dal nazionale danese nel match giocato al ‘Maradona’ dal Lecce e che ha visto la vittoria della capolista. L’allenatore dei partenopei si è complimentato a fine partita con il 20enne mancino e dato mandato al Ds Manna di capire i margini per un possibile arrivo già nel mercato di gennaio. I salentini non fanno sconti e valutano almeno 30 milioni di euro il cartellino di Dorgu.

Il DT Corvino preferirebbe però rinviare a giugno un’eventuale cessione del suo diamante pregiato, con la volontà di non privarsi a metà campionato di un tassello fondamentale nella corsa salvezza e anche per far lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino. Su Dorgu, oltre alle big di Serie A, c’è anche l’ombra delle società di Premier League, con il Manchester United in prima fila e che ha seguito l’esterno sinistro nel match di domenica al ‘Via del Mare’ contro la Juve.