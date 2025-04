Milan: deciso il primo colpo, Moncada cala il jolly

I rossoneri sono molto attivi sul calciomercato e potrebbero chiudere un colpo davvero importante per la prossima stagione: ecco i dettagli

Nonostante non ci sia ancora un direttore sportivo e la scelta dell’allenatore non è arrivata, in casa Milan si sta ragionando con attenzione su come muoversi sul calciomercato. I rossoneri hanno le idee molto chiare e già nei prossimi giorni alcune trattative potrebbero entrare nel vivo. Il condizionale in questi casi è d’obbligo visto che ancora non si ha una fumata bianca. Ma le intenzioni della dirigenza sono molto chiare e quindi non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro.

Secondo le ultime informazioni che arrivano dalla Spagna, il Milan si starebbe muovendo in modo concreto per un calciatore. I sondaggi sono già stati fatti ed ora si attende di capire come evolvere la situazione. L’obiettivo è quello di capire se sarà fattibile l’operazione e quindi bisognerà aspettare i prossimi mesi. Non è un affare facile per diversi motivi e quindi vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte.

Calciomercato Milan: occhi in Spagna, i dettagli

Il Milan sta guardando con attenzione per capire come si potrà sviluppare una situazione sul calciomercato. Il giocatore interessa molto ai rossoneri anche se per il momento sembra una operazione davvero molto complicata. Si parla, infatti, una clausola rescissoria intorno ai 100 milioni di euro e di un club che non vuole scendere da questa cifra. Da qui il fatto che si preannuncia un affare molto difficile.

Ma il Milan non ha nessuna intenzione di mollare la pista Javi Guerra. Il centrocampista classe 2003 vista la sua abilità a giocare in tutti i ruoli è uno dei nomi in cima alla lista per quanto riguarda i rossoneri. Naturalmente parliamo di un qualcosa che dovrà essere valutata con attenzione nelle prossime settimane. Moncada e Ibrahimovic stanno guardando al calciatore e vedremo se si arriverà alla fumata bianca.

Javi Guerra è uno dei calciatori che il Milan sta seguendo da vicino da diverso tempo. Il Valencia vorrebbe cederlo per una cifra importante nel prossimo calciomercato. Vedremo cosa succederà e se alla fine si farà l’affare oppure i costi dell’operazioni porteranno i rossoneri a fare un passo indietro.