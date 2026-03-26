Il Barcellona è alla ricerca di un nuovo attaccante centrale per la prossima stagione con i catalani che stanno stilando la lista dei desideri per l’estate.

Sono diversi i nomi che sono stati accostati alla società catalana, tra cui anche quelli di Leao e Vlahovic, scartati però per non essere adatti allo stile di gioco adottato dal Barcellona.

Uno dei nomi più caldi, stando a quanto affermato da Elnacional.cat, sarebbe quello di Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Galatasaray che avrebbe intenzione di tornare in uno dei campionati europei più importanti. L’avventura al Galatasaray potrebbe quindi concludersi al termine della stagione in corso anche se i turchi non appaiono intenzionati a fare sconti, valutando il cartellino della punta circa 75 milioni di euro.

Una somma che il Barcellona non vorrebbe sborsare per l’ex Napoli che a dicembre compirà 28 anni. La pista resta viva con gli spagnoli che proveranno a capire se si apriranno spiragli per abbassare la valutazione o inserire una contropartita tecnica nell’affare.

Tra i vari sogni del Barcellona restano sempre Haaland e Alvarez, rispettivamente del Manchester City e dell’Atletico Madrid con i due club di appartenenza che non lasceranno partire tanto facilmente i propri gioielli con valutazioni astronomiche dei cartellini.