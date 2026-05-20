PAGELLE E TABELLINO Friburgo-Aston Villa 0-3: Buendia e Rogers show. Emery nella storia

Voti, top e flop della finale di Europa League che si è disputata ad Istanbul e che ha visto affrontarsi i tedeschi e gli inglesi

Unay Emery si conferma ancora una volta il signore dell’Europa League. Il tecnico spagnolo trascina l’Aston Villa al successo nella competizione continentale, imponendosi con un netto 3-0 nella finale con il Friburgo. Per il tecnico è il quinto trionfo dopo i tre vinti sulla panchina del Siviglia e quello portato a casa con il Villarreal. La finale tra gli inglesi e i tedeschi non ha avuto storia: grazie ad un finale di primo tempo super (due gol nei minuti finali) e un inizio di ripresa a ritmi altissimi, l’Aston Villa porta a casa il successo.

Tielemans e Buendia decisivi

Ritmi alti sin dalle prime battute, con entrambe le squadre che cercano di prendere in mano il pallino del gioco. Nei primi sei minuti l’Astobn Villa crea due occasioni pericolose: entrambe con Rogers. Il fantasista degli inglesi prima fa partire un buon tiro sul quale Atubolu si oppone, poi dal limite si gira e calcia, sfiorando l’incrocio dei pali. La risposta dei tedeschi non si fa attendere: Grifo batte una punizione a centro area, dopo un batti e ribatti la palla finisce sui piedi di Hofler, che da ottima posizione non riesce a prendere lo specchio della porta. L’Aston Villa prova a salire, ma la difesa del Friburgo regge l’urto. Le occasioni latitano: Manzanbi tenta un tiro alla mezz’ora (palla telefonata e bloccata senza problemi dal portiere avversario), mentre una ripartenza dell’Aston Villa si chiude con un tiro di McGinn smorzato dalla difesa. Al 41′ la finale si sblocca: corner per l’Aston Villa, palla al centro per Tielemans, che si libera e calcia al volo: tiro perfetto, che si insacca alle spalle di Atubolu. Il Friburgo accusa il colpo, l’Aston Villa continua ad attaccare e prima dell’intervallo trova il raddoppio: Buendia si libera e lascia partire una parabola eccezionale dal limite dell’area, pizzicando l’incrocio dei pali.

L’Aston Villa dilaga

I due gol subiti nel finale della prima frazione abbattono il Friburgo, che inizia la ripresa con il morale sotto i tacchi. L’Aston Villa ne approfitta e realizza anche la terza rete: Buendia si invola sulla sinistra, crossa in mezzo e Rogers anticipa nettamente Lienhart, insaccando da sotto misura. Shuster inserisce Rosenfelder e Oler; Emery risponde con Onana, che dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, colpisce il palo esterno con un colpo di testa pericoloso. Ormai si gioca ad una porta sola: il Friburgo si spegne, mentre l’Aston Villa continua a spingere: Buendia si divora la chance del 4-0 calciando sul fondo da buona posizione. La girandola dei cambi finale non cambia l’andamento della sfida. L’Aston Villa porta a casa la vittoria: Emery sempre più nella storia di questa competizione.

Friburgo-Aston Villa, top e Flop

Friburgo

Top

Manzanbi 6: Ispirato e propositivo: impegna il portiere avversario nel primo tempo e prova a rialzare il morale dei compagni con un paio di iniziative nella ripresa.

Flop

Grifo 5: Non è stata la sua notte: poco incisivo, gira a vuoto e non riesce mai a mettersi in evidenza. L’unico spunto è una punizione battuta in area avversaria.

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu 6; Kubler 5, Ginter 5, Lienhart 5 (61′ Rosenfelder 5,5), Treu 5,5; Eggestein 6, Hofler 5 (61′ Holer 5); Beste 5,5, Manzambi 6, Grifo 5; Matanovic 5,5. All. Schuster.

Aston Villa

Top

Rogers 8: Una spina nel fianco per la difesa del Friburgo. Nei primi sei minuti crea due palle gol, poi (dopo aver messo sui piedi di Tielemans il pallone del vantaggio), realizza la rete del tre a zero (la seconda in questa edizione di Europa League) con un movimento da attaccante navigato.

Buendia 8: E’ ispiratissimo: realizza il gol del 2-0 con un gran tiro a girare, poi si invola sulla sinistra e dopo una serie di finte, regala a Rogers l’assist del 3-0.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez 6,5; Cash 6, Konsa 6,5, Pau Torres 6, Digne 6,5; Lindelof 6,5 (64′ Onana 6,5), Tielemans 7; McGinn 7, Rogers 8, Buendia 8; Watkins 6,5. All. Unai Emery.

Friburgo-Aston Villa, il tabellino

MARCATORI: 41′ Tielemans, 45’+3 Buendia, 58′ Rogers

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart (61′ Rosenfelder), Treu; Eggestein, Hofler (61′ Holer); Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. All. Schuster.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelof (64′ Onana), Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. All. Unai Emery.

ARBITRO: Letexier

AMMONITI: Treu (F), Buendia (A), Cash (A)

ESPULSI: –