Roma, nuovo tentativo per il rinnovo di Dybala | CM

Paulo Dybala è in scadenza di contratto con la Roma, ma i giallorossi non hanno perso le speranze di poter avere ancora a disposizione l’attaccante argentino.

Nelle ultime settimane Gian Piero Gasperini ha dimostrato di volersi affidare ancora a Paulo Dybala per cercare di raggiungere la qualificazione in Champions League che potrebbe arrivare grazie alla vittoria in casa del Verona.

L’attaccante argentino è apparso in ottima forma e ancora capace di fare la differenza in Serie A con i giallorossi che starebbero pensando seriamente a trattenere ancora la punta nella capitale per la prossima stagione. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, all’inizio della prossima settimana ci sarà un incontro tra le parti per provare a trovare un’intesa per il rinnovo.

La proposta della Roma sarà al ribasso rispetto al contratto attuale ma proverà a convincere l’ex Juventus a restare almeno un altro anno. La concorrenza non manca di certo con il Boca Juniors che appare intenzionato a fare un tentativo per l’attaccante classe 1993, volendolo riportare in patria.