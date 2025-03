Milan, maxi offerta per Reinders: l’erede arriva dalla Liga

In casa Milan la situazione è a dir poco complicata ed ora arriva una svolta non di poco. Arriva, infatti, una maxi offerta per Tijjani Reijnders, e questo stravolge i piani. Il suo erede per i rossoneri può arrivare dalla Liga spagnola per 40 milioni di euro.

Reijnders è stato, fino a questo momento, di fatto l’unico a salvarsi insieme a Pulisic in una stagione per i rossoneri del tutto da dimenticare ed in cui è stato sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. Dalle scelte di mercato fino ad arrivare a quelle relative alla panchina. Iniziando con Paulo Fonseca, che non è mai entrato in sintonia con tutto l’ambiente, e peggiorando la situazione chiamando in causa Sergio Conceicao, adesso fortemente in bilico. In tal senso, quanto fatto in mezzo al campo dall’olandese è impressionante ed ha attirato l’attenzione di tutti.

Per i tifosi del Milan è diventato un punto di riferimento in senso assoluto, sia per la sua classe del tutto fuori dal comune sia per il suo carisma, dal momento che è sempre l’ultimo a mollare. Stando a quanto raccontato da Football Insider, infatti, il Manchester City ha individuato proprio in Tijjani Reijnders il centrocampista perfetto ed è pronto a fare un investimento per lui. Ed il Milan può pescare nella Liga spagnola il suo erede, trattandosi di un calciatore estremamente interessante.

Reijnders via, il Milan pesca in Liga: nome nuovo per la mediana

Con la Champions League che è, allo stato attuale delle cose, una autentica utopia per il Milan, è del tutto inevitabile che per finanziare il mercato serva una cessione importante ed in tal senso il Manchester City può seriamente tentare Reijnders nonostante il recente rinnovo di contratto. Stando a quanto raccontato dai media spagnoli, il Milan sta continuando a seguire con vivo interesse il nome di Javi Guerra, fortissimo centrocampista centrale del Valencia e talento purissimo.

Classe 2003, è un giocatore che sta crescendo senza apparente soluzione di continuità, ed il Valencia, in una situazione di classifica a dir poco complicata e difficile, ha un disperato bisogno di cedere. Per questo Javi Guerra per il Milan può diventare una concreta possibilità. Gli spagnoli, infatti, vorrebbero ricavare dalla sua cessione 40 milioni di euro circa, consentendo ai rossoneri di spendere solo una parte del ricavato dalla cessione del tuttocampista olandese. Insomma, sarebbe un duplice affare.

Javi Guerra è un calciatore che riesce ad abbinare tantissima qualità ad una enorme quantità, rendendosi un centrocampista estremamente prezioso. Chiaramente, però, per l’affondo del Milan tutto dipenderà dall’obiettivo che si raggiungerà in questa stagione ed ovviamente dalla scelta del tecnico. Ma in ogni caso quello di Guerra è un nome che stuzzica tante persone in società.