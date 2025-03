Bufera Conceicao, al Milan va fermato: “Non può finire la stagione”

Il tecnico rossonero nell’occhio del ciclone per l’ennesima esclusione di Leao dal ‘1 a favore di uno spento Joao Felix

Il Milan crolla nuovamente e vede allontanarsi forse in maniera definitiva ogni possibilità di raggiungere la Champions League. I rossoneri restano a 47 punti, addirittura 9 in meno del Bologna quarto e con altre quattro squadre in mezzo. Anche il solo piazzamento europeo, che sia Europa o Conference League, in questo momento appare come quasi un’impresa.

Il salvagente si chiama ora Coppa Italia, con il doppio derby che si aprirà questo mercoledì quando è in programma l’andata della semifinale contro l’Inter. Conceicao, numeri alla mano, ha peggiorato la situazione vista l’eliminazione in Champions League contro un Feyenoord imbottito di giovani o seconde linee e una squadra che da ottava in classifica col suo arrivo è diventata nona. E con tante scelte di formazione che non convincono assolutamente, anche se la prestazione del ‘Maradona’ nel secondo tempo ha lasciato impressioni positive.

Il centro di ogni discussione resta la gestione di Rafael Leao, che ieri è partito ancora una volta dalla panchina e il suo ingresso ha cambiato di nuovo la partita. Riccardo Trevisani proprio non si capacita di questo ostracismo nei confronti del numero 10 a favore di Joao Felix: “Siamo alla follia, il metaverso del pallone. Il giocatore più forte della squadra messo in panchina 4 volte nelle ultime 7 per far giocare Joao Felix che non ha preso un solo 6. Siamo fuori di testa, una cosa che non c’entra niente col pallone”.

Trevisani contro Conceicao: “Assurdo far giocare Joao Felix e non Leao”. La replica di Zazzaroni

Durante l’ultima puntata di ‘Pressing’ in onda su Mediaset, Riccardo Trevisani si è scagliato contro Conceicao sulla scelta di tenere ancora fuori Leao dagli 11 titolari: “Spero che venga tipo ricattato per non farlo giocare, che ci sia una cosa con un senso extra-calcistico. Se la scelta è calcistica non può finire la stagione, ma ci deve essere un motivo come che hanno litigato, che non gli sta simpatico. A Empoli-Milan in 10, entra e vincono, con il Lecce è sotto e la recuperano, anche a Napoli quasi la pareggiano e continua a stare in panchina. Fermate Conceicao! Nel Portogallo che è molto più grande l’allenatore fa giocare Leao e non Joao Felix, nel Milan che è molto più piccolo gioca Joao Felix: ma come funziona?”

In questo senso Ivan Zazzaroni prova a dare una spiegazione: “Conceicao ha messo una squadra in funzione del derby. Ha pensato che tanto lo mandano via e l’unica chance è vincere il derby e la coppa. Vincono la Fiorentina, l’Inter, la Roma, il Bologna, è distante. Davanti ha 2 partite di coppa importanti e una eventuale finale con Bologna o Empoli. La Coppa Italia è un trofeo a vista. Ha pochissime possibilità di arrivare quarto. Sul 2-0 rischi l’imbarcata e così non ti riprendi più neanche al derby, quindi fa il secondo tempo a mille all’ora. Lui ha fatto un ragionamento da Conceicao. Se Leao ha un problema fisico non gioca proprio, lo mette dentro perché sennò prende l’imbarcata e Joao Felix stava facendo ridere, lo stava rimproverando ogni secondo”.