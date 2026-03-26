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Norton-Cuffy al Milan, i rossoneri ci pensano per la prossima stagione

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Brooke Norton-Cuffy è finito nel mirino del Milan per la prossima stagione, con i rossoneri che potrebbero rinforzare la propria fascia destra con l’arrivo dell’esterno del Genoa.

Brooke Norton-Cuffy
Milan su Norton-Cuffy (Ansa Foto) – calciomercato.it

Classe 2004, il terzino destro sta facendo molto bene con la maglia del Genoa attirando l’attenzione di diverse squadre, soprattutto in Serie A. Dall’Inter al Napoli, passando per la Juventus, in molti hanno preso informazioni per il terzino della squadra rossoblu senza affondare il colpo.

Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe messo nel mirino Brooke Norton-Cuffy e i buoni rapporti con il Genoa potrebbero favorire la buona riuscita dell’operazione. Il calciatore potrebbe prendere il posto in rosa che al momento è occupato da Zachary Athekame.

Il terzino svizzero sta iniziando a trovare spazio nella squadra di Allegri, specialmente a partita in corso, ma l’idea del Milan potrebbe essere quella di poterlo mandare in prestito per un anno per giocare con continuità e fare esperienza.

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