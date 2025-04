Colpaccio Inter, pronto il maxi contratto da 70 milioni

Il presidente Marotta è pronto a realizzare il colpo dell’estate: pronto il contratto da 70 milioni per il top player

Simone Inzaghi vuole il treble. Anzi no, c’è anche la Coppa del Mondo per club. Si va per un poker di trofei. Tra il serio e il faceto, il tecnico dell’Inter ha puntato su tutte le competizioni per cui è in ballo. La squadra vuole ballare.

Al termine di questa stagione, comunque vadano le cose, la formazione nerazzurra proseguirà questo percorso che la sta rendendo sempre più forte in Italia e in Europa. L’Inter è decisamente l’avversaria italiana più importante degli ultimi anni e continuerà ad esserlo con la presidenza Marotta. La strada è tracciata. Per mantenere alta l’asticella, la società si sta muovendo sul mercato e proverà a beffare la Juventus.

Inter su Jonathan David: pronto il contratto di cinque anni

A Ti Amo Calciomercato, trasmissione Youtube di Calciomercato.it, si è fatto il punto sul mercato nerazzurro che si interseca con quello bianconero. Infatti, tra i nomi nella lista dei due club ci sarebbe un profilo in comune: Jonathan David.

L’attaccante canadese è uno dei pezzi pregiati del Lille, che si libererà a parametro zero al termine di questa stagione. Un’opportunità per le big di tutta Europa, tra cui proprio la formazione milanese. Il nostro inviato Giorgio Musso rivela che tra l’Inter e il calciatore ci siano stati già dei primi approcci, ma occhio anche alla Juventus: “Ci sono stati nuovi contatti con gli agenti di Jonathan David, seguito anche dalla Juventus. Sarà fondamentale il progetto tecnico proposto al giocatore. L’ingaggio proposto dall’Inter e dalla Juventus è di circa 10 milioni lordi, quindi da 5,5 milioni netti all’anno. In generale, si parla di un quinquennale da 70 milioni complessivi, tra commissioni e bonus alla firma”.

Un maxi investimento che servirà a migliorare il pacchetto offensivo di Simone Inzaghi, composto già da due top player come Lautaro Martinez e Thuram. Jonathan David è pronto al grande salto. Ad oggi, 11 aprile, ha superato le venti marcature stagionali con il Lille in tutte le competizioni, tra campionato e coppe europee. E sarà il diamante, il fiore all’occhiello, del suo Canada per il Mondiale 2026 che si disputerà appunto lungo tutto il Nord America e il Messico. Insomma, una vetrina come la Serie A farebbe bene anche alla sua immagine e alla preparazione in vista della Coppa del Mondo.