Non solo David: colpo a zero per Milan e Juve

Entrambe le big del nostro campionato, insieme a una terza, hanno individuato un’occasione super gratis in estate

Siamo a marzo, con tutti gli obiettivi ancora perfettamente in ballo. Dallo scudetto per cui si è instaurata una incredibile lotta a tre con la Juventus che spera in un inciampo collettivo per avvicinarsi, alla salvezza col Venezia che prova faticosamente a riemergere per riattaccarsi al gruppone che lo precede. E ovviamente Champions, Europa e Conference League, con i tre posti dal quarto al sesto che vedono una bagarre tremenda tra Juventus, Lazio, Bologna, Fiorentina, Roma e Milan. In più Inter, Roma, Lazio e Fiorentina ancora impegnate nelle rispettive campagne internazionali. Di certo saranno quasi tre mesi da vivere con il fiato sospeso, ma in cui tutte quante continueranno nel frattempo a programmare il mercato estivo.

Non c’è tempo da perdere a più di una big dovrà correre ai ripari per puntellare lacune evidenti (Juve e Inter) oppure provare a riaprire un nuoco ciclo (Milan, Roma e Atalanta) o sperare magari di consolidarlo (Napoli, Bologna, Fiorentina e Lazio). I radar così restano sempre accesi e capita spessissimo di ingaggiare dei duelli di mercato. È stato così per Rashford, per Buongiorno e anche Thuram e Bremer due estati fa. Tra i nomi che piacciono a diversi top club italiani c’è anche Angel Gomes, centrocampista del Lille classe 2000. Il calciatore inglese è sui taccuini di almeno tre società in Serie A ma anche su quelli di parecchi club di Premier League.

Juve, Milan e non solo mettono gli occhi su Angel Gomes

Angel Gomes, per la verità, sta vivendo una stagione piena di ostacoli e di stop, anche gravi o comunque pericolosi. Basti pensare che la sua annata si è aperta ad agosto con lo scontro di gioco nella partita contro il Reims. Una botta alla testa che gli ha fatto perdere i sensi in campo, provocando minuti di terrore per fortuna svaniti con il risveglio già in campo e il trasporto immediato in ospedale. Poi un altro infortunio muscolare al polpaccio che lo ha costretto a saltare quasi un mese di partite. E anche la sua continuità in campo ne ha risentito parecchio, perché l’inglese è finito tante volte in panchina perdendo anche il posto da titolare.

Juventus, Milan e Napoli però – secondo Ekrem Konur, esperto di mercato – hanno messo gli occhi su di lui, sanno che le qualità di Gomes – compagno di squadra di Jonathan David – non sono in discussione e i suoi numeri nelle ultime stagioni lo confermano. Così anche le convocazioni con la nazionale di Southgate e poi di Carsley mentre va verificato il suo status col nuovo ct Tuchel. L’inglese è in scadenza di contratto a giugno, sarebbe un bel colpaccio prenderlo gratis. Ma ovviamente la concorrenza c’è e non è da sottovalutare. Anche perché può giocare in mezzo al campo sia da regista che da trequartista.