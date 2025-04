Tudor guarda solo al Lecce e sprona Conceicao: “Gli ho detto una cosa”. Dubbio Thuram

L’allenatore bianconero è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato all’Allianz Stadium

Partita da non fallire domani sera per la Juventus, che all’Allianz Stadium ospiterà il pericolante Lecce nell’anticipo del campionato di Serie A.

Vittoria d’obbligo per la formazione di Igor Tudor per continuare la rincorsa Champions e dare seguito alle sfide positive contro Genoa e Roma: “In Serie A tulle le squadre sono difficili da affrontare, dobbiamo approcciare ogni gara come fosse una finale. Ogni partita e allenamento vanno fatte al 100%. Alla fine però è sempre una questione contro te stesso, nel riuscire a fare sempre meglio. Dobbiamo concentrarci solo sulla nostra crescita”, esordisce il tecnico croato in conferenza stampa.

Tudor guarda solo al Lecce, nessun calcolo sulla corsa in Europa: “Domani sera ho una guerra, si mette il casco per andare in campo e fare le cose giuste per vincere. Il focus deve essere solo sulla prossima gara e gli allenamenti. Il resto conta zero”.

Juventus-Lecce, Tudor in conferenza: “Non sono preoccupato per Vlahovic e Kolo Muani”

A tenere sulle spine l’allenatore croato è Thuram, non al meglio della condizione: “Si è allenato con la squadra, dobbiamo valutarlo. In caso abbiamo altre soluzioni in mezzo al campo, vedremo domani”. Una di queste può essere Koopmeiners: “Può giocare sia sulla trequarti che più dietro. L’ho visto più pimpante, più determinato e con più energia. Abbiamo toccato qualcosa sul piano fisico, anche se durante la settimana ha lavorato come gli altri”.

La Juve ha ritrovato anche Douglas Luiz dopo l’infortunio: “Ha qualità indiscutibili e un tiro pazzesco. Per noi è una soluzione importante e ci darà una mano per questo finale di campionato”. L’attenzione si sposta poi sulle difficoltà di Vlahovic e Kolo Muani, a secco da diverse settimane: “Non mi preoccupa niente, sono molto fiducioso per il contributo che possono dare alla squadra. Parliamo di giocatori forti: possono coesistere insieme, o anche alternarsi nel corso della partita”.

Infine le parole di Tudor su Conceicao, che reclama spazio dopo le ultime esclusioni: “Mi piace tanto, è un giocatore forte. Ha grande qualità nel saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Mi dispiace di averlo utilizzato un po’ meno, so come si sente, ma con una partita a settimana le occasioni non sono tante. Però ho detto a lui, così come agli altri che stanno avendo poco spazio, che devono mettermi in difficoltà negli allenamenti perché tutti con me hanno la possibilità di giocare”.