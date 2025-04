Andrea Agnelli torna presidente della Juventus: così lo stop è definitivo

Le ultime sul ritorno del 49enne di Torino al club bianconero: ecco la situazione non certo semplice

Nei giorni scorsi si è parlato e scritto tanto di un possibile ritorno di Andrea Agnelli alla Juventus. Il momento complicato del club torinese ha portato la gestione attuale nel mirino della critica.

Tutti nel mondo bianconero sono ormai convinti che serva una profonda rivoluzione per riportare in alto la Vecchia Signora. Così tornare ad affidarsi ad Andrea Agnelli sembra la soluzione ideale e molti sostenitori bianconeri sono dunque aggrappati a questa speranza.

Le notizie, o presunte tali, legate a questo clamoroso ritorno si stanno susseguendo giorno dopo giorno. Si è scritto di un Agnelli pronto a riprendersi il suo vecchio ruolo di presidente, diventandone però proprietario. L’idea, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe, infatti, quella di rilevare il club da Exor grazie al supporto di una cordata.

L’amore di Andrea Agnelli è noto a tutti, così come la grande voglia che ha avuto, nel corso degli anni, anche con scelte non sempre vincenti, di portare al successo la Juventus. Ma al momento è difficile dire se il suo ritorno sia davvero così vicino.

Agnelli alla Juventus: attesa per il 15 aprile

La possibilità di vedere Agnelli ancora al capo del club bianconero deve però fare i conti con un eventuale esito negativo del procedimento penale in corso a Roma che lo vede imputato.

Come è noto l’ex numero dei bianconeri insieme ad altri dirigenti è imputato per alcuni reati societari e tributari. Un’eventuale condanna – come scrive l’Avvocato Michele La Francesca su Ius101.it – potrebbe impedire ad Agnelli, per un periodo di tempo che può arrivare fino a tre anni, di tornare alla sua vecchia carica di presidente del club bianconero.

Bisogna, inoltre, fare i conti anche con un’eventuale condanna alla reclusione, che se fosse superiore ad un anno, gli impedirebbe di rilevare da Exor il club bianconero. E’ evidente dunque che servirà aspettare l‘udienza del prossimo 15 aprile per avere un quadro più chiaro sulla vicenda e se davvero sussistono i requisiti per un ritorno alla Juve per Andrea Agnelli.