Antonio Silva fatto fuori: ecco la strategia ‘ufficiale’ di Mendes

Cristiano Giuntoli deve rinforzare la difesa a gennaio e Antonio Silva è uno dei nomi più caldi: Jorge Mendes rompe il silenzio e parla di Juventus

La situazione della Vecchia Signora in vista del mercato di gennaio è nota a tutti: ai bianconeri serve necessariamente almeno un rinforzo in difesa di primissimo livello, un calciatore che sia pronto per mettersi a disposizione di Thiago Motta e fare la differenza fin da subito. Tra i nomi più caldi in orbita Juventus c’è sicuramente quello di Antonio Silva.

Come vi abbiamo raccontato ampiamente sulle pagine di Calciomercato.it, Cristiano Giuntoli sta parlando con Jorge Mendes per cercare l’incastro giusto per portare il difensore portoghese a Torino. Il centrale classe 2003 è uno dei migliori prospetti sul piano europeo, ma in questa stagione sta trovando pochissimo spazio nel Benfica e le sirene bianconere potrebbero ingolosirlo moltissimo. Intanto, ne ha parlato direttamente Jorge Mendes.

Jorge Mendes sul futuro di Antonio Silva: “La Juve è uno dei migliori club d’Europa”

Mentre impazzano le voci di mercato, Antonio Silva va verso l’ottava panchina consecutiva e a gennaio le voci di addio dal Benfica continuano a circolare. Intanto, Jorge Mendes ha parlato ai microfoni di Tuttosport e ha strizzato l’occhio alla Vecchia Signora: “La Juventus continua a essere uno dei migliori club d’Europa, ma il futuro appartiene a Dio. Antonio Silva è un giocatore giovane con molta qualità, di livello mondiale”.

Il noto procuratore, poi, prosegue: “Ha già dimostrato il suo valore ed è per questo che l’anno scorso alcuni dei migliori club europei volevano ingaggiarlo”. Tra questi club, adesso, va sicuramente annoverata la Juventus di Cristiano Giuntoli. Con Jorge Mendes la dirigenza bianconera ha concluso in estate l’operazione Conceicao, che nei prossimi mesi diventerà a pieno titolo un calciatore della Juventus. Sul figlio d’arte, Mendes ha dichiarato: “È un giocatore eccezionale, un incursore naturale che può giocare in qualsiasi squadra del mondo. Ed è molto più di quello che si pensa. Francisco è contentissimo di giocare per la Juventus, che è sempre stato il suo desiderio”.