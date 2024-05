DIRETTA Serie A, Monza-Lazio: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘U-Power Stadium’ tra il Monza di Palladino e la Lazio di Tudor in tempo reale

La Lazio fa visita al Monza in Brianza nel primo anticipo del sabato valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, quartultimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto che sarà diretta dall’arbitro Pairetto della sezione di Nichelino.

Da una parte i biancocelesti di Igor Tudor hanno aperto una striscia di tre vittorie di fila contro la Salernitana, il Genoa e il Verona, più quella contro la Juventus che però non è bastata a centrare la finalissima di Coppa Italia. L’obiettivo è quello di conquistare altri tre punti per scavalcare almeno momentaneamente l’Atalanta e portarsi a un punto dalla Roma che occupa il quinto posto che vale la prossima Champions League. Dall’altra parte i biancorossi di Raffaele Palladino, privi dello squalificato Gagliardini, vanno a caccia di un successo che manca da cinque giornate nelle quali sono arrivati due pareggi e tre sconfitte. La partita sarà visibile in tv, ma anche in streaming su tablet, pc e smartphone soltanto sulla app di Dazn. All’andata le due squadre impattarono con il risultato di 1-1 con la rete di Gagliardini a pareggiare l’iniziale vantaggio di Immobile su rigore. Calciomercato.it vi offre il match dello ‘U-Power Stadium’ tra Monza e Lazio live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Monza-Lazio

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, Kyriakopoulos; Pessina, Bondo; Colpani, V. Carboni, Zerbin; Djuric. All. Palladino

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Kamada, Guendouzi, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. All. Tudor

CLASSIFICA SERIE A: Inter 89, Milan 70, Juventus 65, Bologna* 64, Roma 59, Atalanta** 57, Lazio* 55, Fiorentina** e Napoli 50, Torino* 47, Monza* 44, Genoa 42, Lecce 36, Cagliari 32, Verona 31, Empoli 31, Frosinone 31, Udinese 29, Sassuolo 26, Salernitana 15

*una partita in più

**una partita in meno