Milan: Lopetegui balza in pole, ma è tutto già in salita

Le ultime sul futuro della panchina del Milan, pronta a passare al tecnico spagnolo. Il tifoso non ci sta

A poche ore dal calcio d’inizio di Juventus-Milan, le attenzioni dei tifosi del Diavolo sono davvero rivolte altrove.

Con il ko contro l’Inter e l’eliminazione dall’Europa League, per mano della Roma di Daniele De Rossi, di fatto, la stagione del Diavolo si è conclusa. Una stagione fallimentare, che impone un cambio di rotta, con una nuova guida tecnica. L’avventura di Stefano Pioli è così destinata a concludersi a breve e in questi giorni a Casa Milan si sta lavorando alla ricerca del successore.

Come scritto nei giorni scorsi, erano forti soprattutto le candidature di van Bommel, Fonseca e Lopetegui, ma non erano escluse sorprese. In queste ore, però, ha preso sempre più piede l’ipotesi che porta allo spagnolo.

Milan-Lopetegui, attesa per il via libera definitivo

Un’idea, che non ha mai convinto i tifosi, che si sono schierati apertamente contro l’ex Wolves, ma che è diventata sempre più concreta. Così lo spagnolo, che ha avuto contatti importanti anche con i dirigenti del West Ham, è adesso il principale candidato a prendere il posto di Stefano Pioli.

Le varie anime all’interno del club – rappresentata da Zlatan Ibrahimović, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani – stanno convergendo dunque verso Lopetegui. Con il via libera definitivo da parte di Gerry Cardinale si può arrivare alla fumata bianca. Sono davvero ore e giorni caldi per il Milan, pronto a ripartire da un nuovo allenatore.

Una scelta quella di Lopetegui, che se dovesse essere confermata, sarebbe destinata a far discutere. La decisione finale, però, non è stata ancora presa e gli altri nomi fatti non sono tagliati fuori. Ulteriori sorprese, dunque, non sono da escludere. I tifosi – anche quelli della Curva Sud – sono in fermento e pronti così a far sentire la propria voce se le scelte di Cardinale non dovessero essere ritenute all’altezza. La mediocrità non verrà accettata.