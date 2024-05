Doppio addio all’Inter, nessun rimpiazzo: il segnale nascosto di Inzaghi

Un segnale nascosto di Simone Inzaghi potrebbe cambiare la strategia dell’Inter sul calciomercato: pronto un doppio addio al club

L’Inter ha vinto la seconda stella ed è già di per sé un traguardo importantissimo che il club e i tifosi si stanno godendo, tra grandi festeggiamenti e qualche sfottò ai diretti avversari. Passata la sbornia per il successo nel derby contro il Milan, ora c’è da pensare anche al futuro e alle strategie da attuare sul calciomercato.

Contro il Torino, e in realtà non solo in quell’occasione, Simone Inzaghi ha deciso di schierare contemporaneamente tre attaccanti nonostante il vantaggio accumulato grazie ad Hakan Calhanoglu. Alla fine, non sono arrivate altre reti, ma un esperimento che potremmo rivedere anche in futuro. Anche rispondendo a una recente intervista, il tecnico – tra qualche risata – ha menzionato il tridente: “Se avesse a disposizione suo fratello Filippo, lo farebbe giocare? Sì, insieme a Lautaro e Thuram“.

Uno scherzo per non scontentare nessuno potrebbe celare la volontà, in determinati momenti, di sacrificare una mezzala per schierare un attaccante in più. A partire da quest’analisi, potrebbero cambiare le esigenze sul calciomercato.

Un attaccante in più per Inzaghi: il centrocampo non verrà rinforzato

Inzaghi ha lanciato il sasso: vuole un attaccante in più. Numericamente, al netto del probabile addio di Alexis Sanchez, ci sono Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Medhi Taremi e Marko Arnautovic. Il quinto bomber, quindi, dovrà arrivare in estate e potrebbe essere un nome giovane e importante, da schierare anche insieme ai due titolari.

A centrocampo, invece, la coperta è fin troppo lunga. Sono già decise le partenze a zero di Klaassen e Sensi, ma proprio per far spazio a un’altra punta, potrebbero non essere affatto sostituiti. È chiaro che le idee del club siano cambiate rispetto a un anno fa quando, anche con i sei profili completi per le rotazioni nel cuore del gioco, la società era comunque pronta a spendere 25 milioni per Lazar Samardzic.

Vedremo, quindi, quale sarà il nome designato per rinforzare il reparto offensivo e se davvero potrà concretizzarsi l’assalto a Joshua Zirkzee. Intanto, Inzaghi potrebbe riproporre il tridente pesante altre volte da qui a fine stagione.