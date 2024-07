Dovbyk-Roma all’ultima curva: annuncio UFFICIALE e nuovo via libera

Importanti aggiornamenti sul futuro di Dovbyk, sempre più vicino a vestire la maglia della Roma. Annuncio ufficiale dell’agente dell’attaccante

Dopo aver chiuso la trattativa Soulé con la Juventus, dopo l’arrivo di Dahl nella Capitale la Roma sta stringendo i tempi anche per l’erede di Lukaku. Incassata la decisione di En-Nesyri che ha scelto di vestire la maglia del Fenerbahçe, i giallorossi hanno virato con convinzione su Artem Dovbyk.

Come raccontato da calciomercato.it, strappato il sì del calciatore sulla base di un contratto da tre milioni di euro a stagione, la Roma è fiduciosa di portare a termine l’operazione con un’offerta al Girona che – tra parte fissa e bonus – si aggira sui 33 milioni di euro. I giallorossi hanno sfruttato lo stop della trattativa tra Dovbyk e l’Atletico Madrid per affondare il colpo e piazzare un sorpasso indirettamente confermato dalle parole dell’entourage del calciatore. Intervenuto ai microfoni di ukrfootball, l’agente dell’attaccante del Girona, Oleksiy Lundovskyi, ha di fatto chiuso le porte al possibile approdo del suo assistito all’Atletico Madrid, ufficializzando l’interruzione della trattativa con i Colchoneros.

Di seguito le sue parole: “L’Atletico è un grande club, ma non abbiamo visto un progetto serio per Artem. La loro offerta in termini economici è significativamente inferiore alle offerte di altri club interessati al capocannoniere della Liga”. Musica per le orecchie della Roma, che punterà a far leva sulla volontà del calciatore per arrivare alla fumata bianca definitiva in tempi relativamente brevi.