Niente Atalanta, Motta riparte col botto insieme a un giocatore della Juve

Le ultime novità sul futuro del tecnico italo-brasiliano a nemmeno un mese dal suo addio alla Continassa

Thiago Motta potrebbe ripartire subito dopo il benservito datogli dalla Juventus lo scorso 23 marzo. Non però dall’Atalanta, alla quale è stato di recente accostato come possibile erede di quel Gian Piero Gasperini che è in qualche modo il suo ‘mentore’ calcistico.

Motta per l’Atalanta non è un’ipotesi campata per aria. Nonostante il fallimento in bianconero, il tecnico italo-brasiliano rimane infatti uno degli allenatori emergenti più interessanti. Fino all’esperienza torinese aveva fatto bene allo Spezia, raggiungendo una salvezza contro tutto e tutti, e benissimo col Bologna portandolo a una storica qualificazione in Champions League.

Per questo motivo l’ex centrocampista dell’Inter vanta diversi estimatori anche all’estero. Stamane ‘Tuttosport’ lo ha accostato a una delle panchine più complicate della Premier League. Ovvero quella del Tottenham, che a meno di sorprese a fine stagione manderà via il greco-austaliano Postecoglou. Il quale fin qui ha collezionato ben 16 sconfitte in campionato, con gli ‘Spurs’ attualmente al 14esimo posto. Potrebbe salvarsi solo in caso di vittoria dell’Europa League, che darebbe a Kulusevski e soci il pass diretto per la prossima Champions.

Motta al Tottenham con Kolo Muani

Per la panchina del Tottenham, Thiago Motta deve vedersela con Iraola tecnico spagnolo del sorprendente Bournemouth, nel quale è esploso un giocatore bocciato alla Continassa dall’ex allenatore del Bologna: ci riferiamo a Huijsen, adesso nel mirino dei più grandi club europei, dal Real Madrid fino al Bayern Monaco.

A proposito di ex giocatori di Motta alla Juve, ce n’è uno che potrebbe seguirlo in quel di Londra. Vale a dire Kolo Muani, suo fedelissimo nei pochissimi mesi vissuti insieme. La permanenza del transalpino in bianconero potrebbe non dipendere più dalla qualificazione in Champions.

Giuntoli ha da tempo un’intesa verbale col PSG per il rinnovo del prestito con diritto/obbligo di riscatto, ma se dovesse restare Tudor in panchina, ecco che il francese potrebbe decidere di andare altrove visto che – per caratteristiche – non è l’attaccante preferito dal croato.

Muani è stato in orbita Tottenham già lo scorso gennaio, prima dell’affondo deciso dei bianconeri. Gli ‘Spurs’ potrebbero prenderlo in prestito con obbligo di acquisto, magari condizionato all’accesso in Champions