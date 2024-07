Roma show, dopo Soule anche Dovbyk: c’è fiducia per l’accordo totale, le cifre | CM.IT

La Roma si avvicina ad Artem Dovbyk, che potrebbe unirsi in giallorosso a Matias Soule: si può chiudere l’affare col Girona

La Roma è a un passo dal doppio colpo in attacco per dare una scossa al suo mercato e alle sue ambizioni per la stagione che sta per cominciare. Come abbiamo raccontato su Calciomercato.it, Matias Soule attende solo il via libera per le visite mediche per sbarcare in giallorosso, ma non è finita qui. Il club capitolino pare piuttosto vicino anche ad Artem Dovbyk, per un uno-due da favola.

Si era registrata già ieri una prima accelerazione, con l’arrivo in città degli agenti dell’attaccante ucraino del Girona. Dopo l’incontro, si era respirata aria di positività sull’accordo e adesso, come appreso dalla redazione di CM.IT, arrivano conferme importanti in merito. Trovato l’accordo per un contratto da 3 milioni di euro a stagione per Dovbyk, il doppio di quanto guadagna attualmente il capocannoniere dell’ultima Liga spagnola, che ha trascinato il Girona a una storica prima volta in Champions League con i suoi 24 gol. C’è fiducia anche sulla possibilità di chiudere l’accordo con il club iberico, completando il sorpasso all’Atletico Madrid che aveva trovato una prima intesa con i catalani. Al Girona dovrebbero dunque andare circa 33 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus.