Stellini all’attacco: “Deve crescere la mentalità”. Poi risposta alla Conte sullo Scudetto

Le parole del vice del tecnico azzurro dopo il pareggio col Bologna che fa felice l’Inter, in testa alla classifica sempre con 3 punti di vantaggio su Lukaku e compagni

“Bisogna crescere sotto l’aspetto della mentalità”. Stellini ‘punge’ la squadra dopo il pari a Bologna che impedisce al Napoli, che nella ripresa ha badato solo a difendere, di ridurre a 1 punto il distacco dall’Inter capoclassifica.

“Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, mentre nel secondo è mancato qualcosa – ha sottolineato a ‘Dazn’ il vice di Conte, oggi in tribuna perché squalificato – Abbiamo pensato più a difenderci, e quando affronti una squadra forte e in fiducia come il Bologna, poi fai fatica a recuperare il ritmo. Ripeto, dobbiamo crescere sul piano mentalità e deve aumentare la voglia di giocare la palla.

Nel primo tempo i passaggi per Lukaku erano più precisi, invece nella ripresa è stato anticipato tante volte. Loro ci hanno messo nelle condizioni di sbagliare quello che non sbagliavamo nei primi 45′. Come sta McTominay? Ha preso una botta alla coscia e non riusciva più a correre, per questo è dovuto uscire: Buongiorno si è scaldato perchè, in caso di necessità, avremmo avuto la certezza di poterlo impiegare. Puntiamo a recuperarlo per la prossima gara”.

In conclusione Stellini dribbla la domanda sulla corsa Scudetto, rispondendo alla Conte: “Abbiamo voglia di lottare per qualcosa di importante, però siamo partiti per arrivare nelle prime 4 e il punto di stasera ci avvicina a quell’obiettivo. Poi se continueremo a crescere in mentalità, è chiaro che potremmo anche sognare”.