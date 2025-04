Juve: affare in Bundesliga, colpo low cost

I bianconeri potrebbero ritornare con forza su un vecchio obiettivo. Giuntoli lo ha seguito in passato ed ora è pronto a prenderlo ad una cifra inferiore

La Juventus vuole il quarto posto, ma progetta il futuro. Il club bianconero ha come principale priorità quella di andare a conquistare la Champions League. Un obiettivo cruciale per programmare al meglio una stagione che si preannuncia sin da subito fondamentale per i colori della Vecchia Signora. Il lavoro di Giuntoli è sotto la lente di ingrandimento della proprietà e, in caso di un nuovo fallimento, la separazione sarebbe praticamente certa. Per questo motivo il direttore sportivo sta lavorando sin da subito per andare a individuare i rinforzi giusti da dare al club.

E dalla Spagna confermano che un vecchio obiettivo dei bianconeri è in uscita. Secondo quanto riferito da fichajes.net, il calciatore non rientrerebbe più nei piani del club tanto che per sbarazzarsene sarebbe disposto anche a cederlo ad una cifra inferiore rispetto a quanto speso per acquistarlo. Il Barcellona sembra essere in pole position, ma la Juventus è pronta a tornare con forza su di lui per andare a chiudere un colpo di calciomercato importante per il futuro.

Calciomercato Juventus: blitz in Bundesliga, si chiude in estate

Il giocatore è stato seguito in estate con attenzione da Giuntoli. Il direttore sportivo lo apprezza da tempo, ma la valutazione importante lo ha portato a fare un passo indietro. Si parlava di una cifra intorno ai 30 milioni di euro. A spenderla è stato il Borussia Dortmund che se lo è aggiudicato. Ora, però, il club tedesco è pronto a privarsene visto che le attese non sono state rispettate. E chissà se i bianconeri faranno un tentativo.

Stando dalle notizie che arrivano dalla Spagna, Yan Couto non rientrerebbe più nei piani del Borussia Dortmund. Il club tedesco sarebbe disposto a cederlo anche per una cifra intorno ai 10-12 milioni di euro nel prossimo calciomercato. La Juventus potrebbe anche pensarci visto che si parla di un terzino destro già seguito in passato.

Giuntoli, infatti, apprezza molto le qualità di Couto e per questo motivo un tentativo nel prossimo calciomercato potrebbe essere fatto. La Juventus dovrà prendere un terzino destro e il brasiliano è un candidato importante considerato che un terzino destro dovrà essere preso.

Mercato Juventus: Couto è un obiettivo

Yann Couto è un obiettivo della Juventus per il prossimo calciomercato. Il terzino destro preferirebbe tornare in Spagna, ma difficilmente direbbe di no ai bianconeri.

Naturalmente Couto potrebbe consentire di alzare ancora di più la qualità della rosa. Il terzino in passato ha dimostrato di avere grandi qualità e la Juventus potrebbe puntare su di lui per consentire al calciatore di trovare continuità e rilanciarsi dopo un periodo non facile.