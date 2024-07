Affare da 25 milioni in chiusura: Guardiola ribalta la Juve

20 milioni più 5 di bonus: la trattativa sta per arrivare al traguardo. Parti sempre più vicine a trovare la quadra definitiva: gli ultimi aggiornamenti

In procinto di ufficializzare la cessione di Matias Soulé alla Roma, la Juventus si è già riversata sul mercato alla ricerca di soluzioni importanti con cui puntellare l’attacco. In Germania, ad esempio, i bianconeri hanno da tempo messo gli occhi su Adeyemi per il quale, però, il Borussia Dortmund non ha alcuna intenzione di fare sconti.

In stand-by i dialoghi con il Manchester United per Sancho, fino a questo momento non hanno trovato sbocchi concreti neanche i contatti per Galeno e Conceição. In un mosaico ancora tutto da comporre, un ago della bilancia importante sarà sicuramente rappresentato dal futuro di Federico Chiesa. A prescindere dalla situazione legata agli esterni offensivi, un argomento che peraltro continuerà a tenere banco in modo importante in casa bianconera, va monitorata con estrema attenzione anche la situazione relativa ai terzini. Visto il passaggio alla difesa a quattro, Giuntoli potrebbe decidere di puntellare entrambe le fasce con profili low cost ma in grado di aumentare il ventaglio di alternative a disposizione di Thiago Motta. Salvo clamorosi dietrofront, però, uno dei profili accostati in tempi e in modi diversi alla Juventus non vestirà la maglia bianconera.

Calciomercato Juventus, blitz del Borussia Dortmund per Yan Couto

Ci stiamo riferendo a Yan Couto. Per il terzino brasiliano – ma con passaporto portoghese – di proprietà del Manchester City, la Juventus aveva effettuato dei sondaggi esplorativi allo scopo di tastare il terreno. Pur non affondando il colpo, la ‘Vecchia Signora’ aveva monitorato in tempi e in modi diversi il profilo del terzino classe ‘2002, legato ai Citizens da un contratto in scadenza nel 2025.

Ad ogni modo, come già anticipato in precedenza, il futuro di Yan Couto non sarà in Serie A. Come evidenziato dalla Bild, infatti, il jolly brasiliano sarebbe ormai ad un passo dal vestire la maglia del Borussia Dortmund. Con un vero e proprio blitz i gialloneri hanno anticipato la concorrenza, trovando l’intesa di massima con il calciatore e avvicinandosi in maniera importante alle richieste del City. Il club tedesco avrebbe infatti messo sul piatto un’offerta di 20 milioni di parte fissa a cui aggiungere 5 milioni di bonus. A lungo fermi su una valutazione del calciatore di 30 milioni di euro, i Citizens potrebbero alla lunga abbassare leggermente le loro pretese. Sotto questo punto di vista filtrerebbe ottimismo tra le parti in vista di una fumata bianca che non sempre più così lontana.