Atalanta-Bologna, cambio forzato: infortunio al ginocchio e big match a rischio

Il calciatore finisce ko nel lunch match: tecnico costretto alla sostituzione, ma c’è paura in vista delle prossime giornate

Cambio forzato a pochi minuti dalla fine del primo tempo: un’uscita in barella che preoccupa e non poco lo staff medico e il club. A rischio c’è il big match in programma nel fine settimana di Pasqua.

L’Atalanta infatti, domenica prossima, scenderà in campo a San Siro contro il Milan. Un match chiave per la corsa all’Europa. Per i rossoneri forse l’ultima speranza di riaccorciare il distacco su chi sta davanti, per i nerazzurri un’opportunità per cercare di centrare la qualificazione in Champions League. A preoccupare però Gian Piero Gasperini e il suo staff sono le condizioni di Sead Kolasinac. Il difensore bosniaco infatti è stato costretto ad uscire anticipatamente dal campo per un problema al ginocchio nel finale del primo tempo della sfida tra Atalanta e Bologna.

Dopo un contrasto con Orsolini in prossimità dell’area di rigore, l’ex difensore dell’Arsenal si è accasciato a terra tenendosi il ginocchio destro. Il calciatore è apparso piuttosto dolorante e nonostante mancassero pochi minuti alla fine del primo tempo, l’Atalanta è stata obbligata alla sostituzione. Al posto di Kolasinac, uscito in barella, è entrato in campo Rafael Toloi. Il bosniaco ora dovrà sottoporsi agli esami di rito, ma le sensazioni non sono apparse buone e il timore è che il calciatore possa non essere a disposizione per la prossima giornata contro il Milan, ma quella contro i rossoneri potrebbe non essere l’unica gara a rischio.