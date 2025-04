Juventus, Cambiaso saluta: l’erede arriva per 25mln dalla Premier

La Juventus potrebbe seriamente salutare Andrea Cambiaso a fine stagione, dal momento che continua ad avere tantissimi estimatori. Per il suo erede emerge un nome nuovo direttamente dalla Premier League per 25 milioni di euro.

I bianconeri stanno finalmente dando in campo le risposte che si aspettavano da questa squadra e che non è mai riuscita a dare con Thiago Motta in panchina. Al netto di alcune prestazioni tanto incoraggianti quanto isolate. Per il futuro della Juventus, però, resta l’incognita rappresentata dalla qualificazione in UEFA Champions League, fondamentale per continuare a rendere sostenibile questo progetto. Ed anche in caso di qualificazione, qualche cessione potrebbe essere necessaria per finanziare il mercato in entrata.

Tra i profili che da questo punto di vista vanno tenuti maggiormente in considerazione e tenuti sotto controllo c’è sicuramente quello di Andrea Cambiaso. Si è parlato a tal proposito anche di un possibile intreccio di mercato con il Milan per Theo Hernandez, ma il primo club in lista per lui resta ancora oggi il Manchester City. Dal momento che la possibilità di vedere l’ex Genoa lontano dalla Juventus è concreta, attenzione al nome che i bianconeri stanno cercando per sostituirlo. Ed in tal senso emerge un nome nuovo direttamente dalla Premier League. Andiamo a vedere le ultime.

La Juventus pesca in Premier League: 25mln per il nuovo terzino

La Premier League è sempre una sorta di miniera d’oro per gli affari, dal momento che si tratta del campionato più importante al mondo. Ed i calciatori che fanno bene in Inghilterra sono spesso decisivi in Serie A per la fisicità che riescono ad acquisire. In tal senso, stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, emerge un nome nuovo per il futuro della fascia sinistra della Juventus. Si tratta di Leif Davis, terzino sinistro dell’Ipsiwch Town dal potenziale davvero importante.

Si tratta di un calciatore che ha un potenziale enorme e che ha una gamba tale da poter pensare che possa fare la differenza in Serie A. Da questo punto di vista, l’lpswich vale il suo calciatore una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, sicuramente importante ma comunque alla portata di una squadra come la Juve che ha bisogno di un giocatore che si prenda la titolarità sulla fascia di sinistra.

Pare che la Juventus ci stia pensando in maniera importante per la prossima stagione, ma ovviamente bisogna vedere se nelle prossime settimane anche altre squadre si aggiungeranno alla corsa per arrivare a Leif Davis. Insomma, si tratta di una pista da tenere in considerazione per la prossima stagione.