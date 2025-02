Maxi intreccio Milan-Juve: Theo Hernandez al posto di Cambiaso

Estate infuocata per bianconeri e rossoneri, attenzione all’intrigo inaspettato sulle fasce

La stagione di Theo Hernandez è per certi versi anche lo specchio di quella del Milan. Troppi alti e bassi, poca continuità e qualche battuta a vuoto di troppo.

Il terzino sinistro francese vive un’annata al di sotto delle aspettative e sembra entrato in una spirale negativa dalla quale è sempre più complicato uscire. A tutto ciò si unisce un futuro sempre più nebuloso ed una situazione contrattuale da definire. L’accordo col Milan è in scadenza a giugno 2026, e come evidenziato da ‘TeamTalk’ le trattative per un potenziale rinnovo sarebbero ferme con il Manchester City che starebbe dunque valutando un trasferimento estivo.

Pep Guardiola vorrebbe rafforzare il ruolo di terzino sinistro e l’ex Real è stato inserito nella rosa dei candidati insieme ad Andrea Cambiaso della Juventus, il quale era stato già attenzionato a gennaio. La situazione di Theo sembra quindi fare particolarmente gola al club inglese con annesso sorpasso proprio al jolly bianconero nell’elenco delle preferenze.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez al posto di Cambiaso: il Manchester City fa sul serio

La stessa fonte britannica afferma che il Milan è disposto ad abbassare ulteriormente le sue richieste di prezzo e ad accettare una cifra intorno ai 35 milioni di euro: un eventuale prezzo che il City riterrebbe “assolutamente equo”.

L’esperienza di Theo Hernandez al Milan è quindi entrata in una fase negativa, anche con Conceiçao in panchina che potrebbe quindi portarlo a lasciare San Siro al termine dell’attuale stagione. Il City ci pensa anche se dovrà guardarsi anche dalla potenziale concorrenza del Real Madrid, club che in passato è stato già proprietario del cartellino del classe 1997.

Nonostante le difficoltà Theo Hernandez ritiene di avere ancora le carte in regola per giocare in un team di alto livello come il Manchester City o il Real. Al momento però l’unica certezza è che il rinnovo con il Milan sembra molto difficile allo stato attuale delle cose: le parti sono distanti e ad oggi lo scenario più probabile è che il francese lasci i rossoneri.