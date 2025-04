DIRETTA Serie A, Fiorentina-Parma 0-0 e Verona-Genoa 0-0: super parata di De Gea! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra i viola di Palladino e i ducali di Chivu e quello del ‘Bentegodi’ tra i gialloblu di Zanetti ed i rossoblu di Vieira in tempo reale

La Fiorentina e il Verona ricevono nell’ordine il Parma e il Genoa nelle due gare pomeridiane valide per la 32esima giornata del campionato di Serie A, 13esimo turno del girone di ritorno. Due sfide che mettono in palio punti importanti per i rispettivi obiettivi che saranno dirette nell’ordine dagli arbitri Manganiello e Marchetti.

Da una parte, allo stadio ‘Artemio Franchi’, i viola di Raffaele Palladino reduci dal successo nell’andata dei quarti di finale di Conference League che ha fatto seguito al pareggio dello scorso week end contro il Milan, si giocano le residue speranze di rimonta in ottica quarto posto che vale l’accesso alla prossima Champions. L’obiettivo è quello di centrare il bottino pieno per prepararsi al meglio alla sfida di ritorno di giovedì contro il Celje. I gialloblu di Cristian Chivu, che a loro volta vengono dal pari contro la capolista Inter e che devono fare a meno dello squalificato Almqvist, vanno invece a caccia del colpo esterno per provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione. All’andata i ducali ed i gigliati impattarono sul punteggio di 1-1 per effetto delle reti messe a segno da Man e dall’ormai ex Biraghi.

Dall’altra parte, allo stadio ‘Marcantonio Bentegodi’, i gialloblu di Paolo Zanetti puntano a tornare al successo dopo i due pareggi contro Parma e Torino. Lo scopo è quello di conquistare i tre punti per fare un balzo definitivo verso la salvezza aritmetica. Per i rossoblu di Patrick Vieira, che invece sono reduci dalla vittoria contro l’Udinese ma che devono fare a meno di Frendrup appiedato dal giudice sportivo, si tratta dell’opportunità di scavallare quota 40 punti in classifica. All’andata gli scaligeri si imposero con il risultato di 2-0 grazie ai gol siglati da Tchatchoua e Tengstedt su rigore. Entrambe le partite saranno visibili in tv e in streaming su tutte le piattaforme solamente sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Fiorentina e Parma e tra Verona e Genoa live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Fiorentina-Parma e Verona-Genoa

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Cataldi, Fagioli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino

PARMA (3-5-2): Suzuki; Vogliacco, Leoni, Valenti; Delprato, Sohm, Keita, Bernabé, Valeri; Pellegrino, Bonny. All. Chivu

ARBITRO: Gianluca Manganiello di Pinerolo

PROSSIMI IMPEGNI: Fiorentina-Celje giovedì 17 aprile ore 18:45; Parma-Juventus lunedì 21 aprile ore 20:45.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bradaric; Bernede; Mosquera, Sarr. All. Zanetti

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Badelj, Masini; Zanoli, Miretti, Vitinha; Pinamonti. All. Vieira

ARBITRO: Matteo Marchetti di Ostia Lido

PROSSIMI IMPEGNI: Roma-Verona sabato 19 aprile ore 20:45; Genoa-Lazio lunedì 21 aprile ore 18.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 71; Napoli* 65; Atalanta 61; Juventus 59; Bologna 57; Lazio* 55; Roma* 53, Fiorentina* 52; Milan 51; Udinese e Torino* 40; Genoa* 38; Como* 33; Verona* 31; Cagliari 30; Parma* 27; Lecce 26; Empoli* 24; Venezia 24; Monza 15.

*una partita in meno