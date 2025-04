Caos Serie A, due arbitri ‘sospesi’: “Non possono più dirigere l’Inter”

Scoppia la bufera sul caso arbitri che non vogliono dirigere il Napoli e ora la questione arriva fino ai nerazzurri

Hanno fatto parecchio discutere le dichiarazioni dell’arbitro Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata (in provincia di Napoli) a proposito della possibilità di dirigere una partita degli azzurri. Il fischietto campano si è fatto ‘portavoce’ di una tematica importante, una questione che non a caso ha scatenato una vera e propria bufera. “Sia io che Fabio Maresca abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli poiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano. Io vivo la città di Napoli e abito in provincia. Ho tre figli e mia moglie ha un’attività. È una scelta personale. La mattina devo andare a prendere i miei figli e voglio stare tranquillo. Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada così come andare a fare la spesa. Pensare di sbagliare ad assegnare un calcio di rigore e di non poter uscire due giorni di casa per svolgere le mie attività sportive non mi fa sentire sereno”, le sue parole a ‘Radio Crc’.

Una scelta legittima, ma che inevitabilmente ha fatto scattare le polemiche, a questo punto allargate. Tutto rientra in un discorso comunque ancora più ampio e gravissimo, come quello della violenza sugli arbitri. E gli ultimi episodi, in particolare quello accaduto in Sicilia con un giovanissimo direttore di gara picchiato selvaggiamente in campo, lo hanno mestamente riportato alla luce. Tanto che l’Aia ha deciso di oscurare il proprio sito per un giorno sostituendo la home page con una immagine significativa. Ma a questo punto le dichiarazioni di Guida, che coinvolgono anche il collega Maresca, aprono un’ulteriore questione e riguarda pure le partite dell’Inter.

Guida e Maresca non vogliono arbitrare il Napoli, Il Giornale polemico: “Allora neanche l’Inter”

A sollevarla è l’edizione odierna de ‘Il Giornale’, che parte appunto dalla richiesta spassionata da parte di due arbitri così esperti come Guida e Maresca di non dirigere il Napoli per non aver poi paura – in caso di errori a sfavore – di vivere la città e condurre la propria vita in maniera normale e sicura. Una sfumatura che però è presente in questo momento storico del calcio italiano e in particolare del campionato in corso, porta ad allargare il discorso all’Inter, con cui gli azzurri sono in lotta per lo scudetto, punto a punto.

“I fischietti intimiditi da Napoli? Non arbitrino nemmeno l’Inter”, è questo il titolo de ‘Il Giornale’. Sul quotidiano si legge che il ministro dello Sport Abodi sta pensando seriamente di punire con la reclusione fino a dieci anni chi userà violenza sugli arbitri. “È altrettanto vero che adesso ci si chiede con quale spirito i due fischietti napoletani potrebbero essere chiamati a dirigere una partita dell’Inter. Se Guida ammette che non vuole rischiare di non poter uscire di casa, nel caso in cui fischiasse un rigore contro il Napoli, lo stesso discorso potrebbe valere nel caso in cui dovesse prendere una decisione a favore dei nerazzurri”, sottolinea l’articolo.