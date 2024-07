“La Juventus ha sbagliato tutto”: frecciata clamorosa a Giuntoli

Nel mercato della Juventus, arriva una bocciatura a sorpresa per Giuntoli: il direttore tecnico bianconero criticato per una sua mossa

La Juventus cerca di imprimere una nuova, decisa accelerazione sul mercato. In uscita Huijsen diretto al Bournemouth, sembra tutto fatto anche per Soule alla Roma. Due cessioni pesanti che possono dare slancio ai bianconeri per nuovi acquisti. Nel mirino c’è l’operazione Adeyemi, in particolare, in queste ore. Una serie di movimenti che confermano come Cristiano Giuntoli, dt dei torinesi, sia uno dei protagonisti principali del mercato al momento, di certo il più attivo.

Anche in questo momento, tuttavia, nonostante il suo prodigarsi, Giuntoli non è esente da errori e raccoglie qualche critica. Come quella che gli viene avanzata dal direttore di ‘Telelombardia’, Fabio Ravezzani, in merito alla gestione della situazione di Szczesny. Con l’arrivo di Di Gregorio, al momento i bianconeri hanno tre portieri di altissimo livello. Si sta cercando una soluzione in uscita per l’estremo difensore polacco, ma non è semplice. Dopo il naufragio del trasferimento all’Al Nassr, che sembrava potersi bene indirizzare, si è parlato tra le altre dell’ipotesi Monza, non ancora piuttosto calda in realtà.

Ravezzani ha evidenziato le criticità della strategia bianconera che al momento non ha pagato, chiamando in causa il dt: “La strategia della Juventus su Szczesny non la capisco – ha scritto in un post sul suo profilo ‘X’ – E’ un calciatore di alto livello, il secondo stipendio della rosa che è un costo ancora vivo. Non si capisce dove possa andare, magari arriverà l’acquirente giusto, ma la tempistica è stata clamorosamente sbagliata”. Una vicenda che potrebbe finire per pesare non poco sulle casse del club torinese e non solo, secondo Ravezzani, insomma.