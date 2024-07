Formula e cifre dell’operazione: le ultime su Adeyemi-Juve | CM.IT

Giuntoli ha già incontrato il papà/agente di Adeyemi, in passato obiettivo dell’Inter. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it

Karim Adeyemi è un obiettivo concreto della Juventus. Cristiano Giuntoli ha intenzione di rivoluzionare le corsie esterne grazie alle cessioni di Soule alla Roma e Federico Chiesa. Piacciono tanto le ali del Porto, da Galeno a Franciso Conceicao, ma soprattutto il 22enne mancino del Borussia Dortmund. Il Football director bianconero ha già incontrato il papà/agente del classe 2002, l’intento è quello di bloccarlo per poi andare a trattare con il club giallonero.

Come appreso da Calciomercato.it, sono già stati avviati i primi contatti con il Dortmund. La società teutonica è aperta alla vendita dell’esterno di origini nigeriane, qualche anno fa nel mirino dell’Inter e che nella passata Champions ha ‘castigato’ il Milan al ‘Meazza’.

Allo stesso tempo, però, il Borussia non è per nulla intenzionato a svendere il cartellino del suo numero 27. Non ha esigenze di far cassa, in sostanza bisogno di soldi, per cui è disposto a trattare solo per una cessione a titolo definitivo. La cifra di partenza, secondo le informazioni di CM.IT, è tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Juventus, ‘pericolo’ Premier per Adeyemi: l’ultima stagione è stata tormentata

In Inghilterra danno Adeyemi nel mirino pure dell’Aston Villa, che ha appena piazzato Diaby all’Al-Ittihad per la bellezza di 60 milioni di euro. Parte di questa cifra potrebbe riversarla proprio sull’esterno tedesco nei radar anche del Chelsea e il cui contratto col Dortmund scade a giugno 2027.

Il ragazzo nato a Monaco di Baviera, ma esploso in Austria al Salisburgo, è reduce da una stagione poco esaltante a causa di qualche problema fisico di troppo. A dicembre ha subito la parziale lesione dei legamenti sindesmotici, ossia la distorsione della caviglia alta che lo ha costretto ai box per circa due mesi. Nel complesso ha collezionato 34 presenze e messo a segno 5 gol.