Juventus, tutti gli ostacoli sulla strada per Galeno | CM.IT

Wenderson Galeno, esterno offensivo del Porto, è nel mirino della Juventus: la trattativa non si presenta semplice

Momenti concitati per il mercato della Juventus, alle prese con diverse operazioni in entrata e in uscita. In primis quella che riguarda Matias Soulé, ormai davvero a pochissimi passi dalla Roma, mancano dettagli da sistemare prima della definitiva fumata bianca.

Nelle casse del club bianconero entreranno 30 milioni di euro, tra base fissa e bonus, alcuni facilmente raggiungibili e altri meno. Soldi freschi da reinvestire sul mercato in entrata per accontentare le richieste del nuovo allenatore Thiago Motta. Il primo obiettivo resta sempre Teun Koopmeiners, ma l’Atalanta non ha intenzione di scendere dalla richiesta iniziale di 60 milioni di euro. Il direttore dell’area sportiva Cristiano Giuntoli sta lavorando alacremente anche per arrivare prima possibile a Jean-Clair Todibo, difensore centrale del Nizza che dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, che si trasforma in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, per una cifra totale di circa 35 milioni di euro.

Infine, il colpo per l’attacco. In attesa di capire cosa ne sarà di Federico Chiesa, in scadenza di contratto nel giugno del 2025 e alla ricerca della proposta giusta, e di Dean Huijsen al centro di diverse voci, l’ultima in ordine di tempo porta all’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi, Giuntoli e il suo staff lavorano su varie piste. Due di queste portano al Porto del presidente André Villas-Boas, bisognoso di soldi per rimpinguare le casse del club. Il primo nome è quello di Francisco Conceicao, figlio dell’ex allenatore Sergio, l’altro è Wenderson Galeno. Di entrambi abbiamo già scritto nei giorni scorsi, adesso si registrano novità per quanto riguarda il brasiliano, in possesso del passaporto portoghese.

Juventus, tutti gli ostacoli da superare per arrivare a Galeno

Come detto, Galeno ha una clausola rescissoria presente nel contratto, valido fino al 30 giugno 2028, pari a 60 milioni di euro. Ma il Porto è disposto a cedere il calciatore per una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il club lusitano non può accettare una proposta che preveda il prestito con obbligo di riscatto, perché necessità di entrate certe. Non risulta, allo stato attuale, una proposta contrattuale già inviata all’entourage del calciatore da parte della Juventus, nonostante i contatti tra le parti siano costanti e i rapporti ottimi. Ma trovare un eventuale accordo non sarebbe un problema, visto che Galeno attualmente guadagna 1.6 milioni di euro netti a stagione. Ma, ripetiamo, con Galeno (e Diogo Costa) il Porto vuole monetizzare e non intende, almeno ad oggi, accettare un’offerta diversa dalla cessione a titolo definitivo. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, vi terremo aggiornati.