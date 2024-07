Juventus: Galeno, la clausola e lo sconto. Con la solita ombra inglese | CM.IT

La Juventus continua a cercare un esterno d’attacco e l’ultimo nome accostato ai bianconeri è quello di Galeno del Porto

Prima della presentazione ufficiale del nuovo allenatore della Juventus, Thiago Motta, ha preso la parola il responsabile del calciomercato della squadra bianconera, Cristiano Giuntoli.

Parole chiare quelle del dirigente: arriveranno altri tre innesti, uno per reparto, e poi il calciomercato sarà chiuso, considerando gli arrivi già ufficiali di Douglas Luiz, Michele Di Gregorio, Khephren Thuram e Juan Cabal. Gli obiettivi sono sempre gli stessi: Jean-Claire Todibo del Nizza per la difesa, Teun Koopmeiners dell’Atalanta per il centrocampo e Jadon Sancho del Manchester United per l’attacco. Tre obiettivi non semplici da portare a casa, complici anche le mancate uscite dei giocatori che non sono ritenuti adatti al progetto tecnico e tattico di Motta.

In primis, Federico Chiesa, in scadenza di contratto il 30 giugno 2025. Il prolungamento non è sul tavolo, quello stesso tavolo dove, al momento, non sono arrivate proposte concrete per il suo cartellino. Non è da escludere che possa rimanere fino alla scadenza naturale dell’accordo, anche se la Juve farà di tutto per cederlo entro il 30 agosto. Situazione diversa per Matias Soulé, obiettivo della Roma che, però, non si è ancora presentata con l’offerta giusta. Sulle tracce dell’argentino, come raccontato nei giorni scorsi, anche Leicester e, più indietro, il West Ham. Attenzione anche alla situazione di Daniele Rugani, nel mirino del Bologna e non solo. Dunque, vendere per poi comprare è il diktat di Giuntoli.

Sancho pista complicata, l’ultimo nome per la Juve è Galeno

In ogni caso, per quanto riguarda l’esterno d’attacco il nome più caldo è quello di Jadon Sancho. Reduce da un’ottima stagione col Borussia Dortmund, è tornato al Manchester United, ma potrebbe essere solo di passaggio. La Juve, secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, ha chiesto il prestito secco del calciatore, ma i ‘Red Devils’ hanno risposto con una richiesta monstre: 70 milioni di euro per il suo cartellino. E, dunque, ecco spuntare altri nomi, l’ultimo in ordine di tempo è quello di Galeno, 26enne calciatore del Porto del presidente André Villas-Boas.

Ma, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, anche questa operazione si presenterebbe decisamente onerosa. Il brasiliano, in possesso del passaporto portoghese, è sotto contratto con i ‘Dragoes’ fino al 30 giugno 2028 e all’interno dell’accordo è presente una clausola rescissoria pari a 60 milioni di euro. Il club lusitano potrebbe anche sedersi al tavolo delle trattative ed ‘accontentarsi’ di 35 milioni, ma dalla Premier League risuonano forti le sirene. E, com’è noto, quando entrano in scena i club inglesi, difficilmente si può avere la meglio, grazie alla loro disponibilità economica. A prescindere da tutto, ad oggi la Juventus non risulta sulle tracce del calciatore. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, vi terremo aggiornati.