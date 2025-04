Serie A, Atalanta-Lecce: decisione presa dal club salentino

Il match di venerdì è stato rinviato a domenica sera per la morte del fisioterapista dei giallorossi Graziano Fiorita

È arrivata la decisione del Lecce in merito alla disputa o meno della partita con l’Atalanta fissata originariamente a venerdì e poi rinviata a domenica per via della morte del fisioterapista dei salentini Graziano Fiorita.

Il club aveva chiesto un ulteriore rinvio a dopo i funerali di Fiorita, ma la Lega non ha voluto sentire ragioni, confermando l’incontro a domani sera ore 20.45.

Nelle scorse ore era stata anche ipotizzato che il club di Sticchi Damiani non sarebbe partito alla volta di Bergamo, perdendo la gara a tavolino. In tal caso avrebbe subito pure una penalizzazione in classifica.

Alla fine il Lecce ha deciso di giocare la gara valevole per la 34esima giornata di Serie A, anche se partirà per Bergamo soltanto domattina, senza andare in ritiro.

Per solidarietà i tifosi dell’Atalanta non esporranno alcuno striscione durante il match con la squadra di Giampaolo, ancora inevitabilmente scossa dalla morte improvvisa dello storico fisioterapista.