Juve, affondo per Sancho: lo United spara alto | CM.IT

La Juventus si muove con forza per portare Jadon Sancho a Torino: lo United spara subito grosso, ma la trattativa è iniziata

Non è un mistero che la Juventus stia cercando un profilo che possa sostituire Chiesa nello scacchiere tattico che sta preparando meticolosamente Thiago Motta. E nemmeno che Jadon Sancho sia uno dei giocatori più graditi dal tecnico italobrasiliano e da Cristiano Giuntoli.

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nelle scorse settimane, la Juventus vuole strappare un prestito secco per Sancho e il giocatore – in assenza di offerte dalla Premier League – ha aperto alla destinazione italiana. Nella giornata di oggi ci sono stati dei nuovi contatti tra la società bianconera ed i Red Devils: la prima richiesta del Manchester United è esagerata, ma serve solamente per aprire le danze.

Sancho per Thiago Motta: Juventus e United trattano | CMIT

Sempre secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, la Juventus ha effettuato la richiesta di prestito secco allo United per Jadon Sancho.

Una richiesta che è stata momentaneamente declinata dal club inglese, che ha sparato grosso: 70 milioni per la valutazione complessiva che fanno dell’inglese. Una cifra che non deve spaventare i tifosi, ma ha il solo scopo di fare la voce grossa all’inizio di una trattativa che si potrebbe protrarre ancora a lungo. Più passa il tempo, però, e più l’ipotesi prestito secco prenderà consistenza e permetterà a Cristiano Giuntoli di essere in una posizione di forza. Insomma, le prime schermaglie tra le due dirigenze sono iniziate: si tratta per Jadon Sancho alla Juventus. Attenzione anche all’ex compagno dell’inglese, Adeyemi: anche lui è nel mirino dei bianconeri ed è in attesa della Premier League, ma è una pista da non escludere al momento.