Juve: Yildiz al Bayern, lo scambio convince Giuntoli

Il turco e la Juventus sperano di poter continuare insieme. Ma dalla Germania sono pronti a mettere sul piatto una proposta importante. I dettagli

La Juventus guarda al futuro e punta a blindare i propri gioielli. I bianconeri non hanno alcuna intenzione di privarsi dei calciatori in grado di continuare a tenere alto il livello di qualità della rosa. Exor è pronta a fare dei sacrifici economici per non ripetere più gli errori commessi per esempio con Huijsen. Quindi ad oggi, come riferito anche dall’edizione odierna di Tuttosport, alcune pedine sono incedibili. Tra loro c’è anche Yildiz. Il turco con Tudor è ritornato ai suoi livelli e per questo motivo alla Continassa non hanno intenzione di privarsene.

Nonostante la posizione sia molto chiara e ben definita, le sirene per Yildiz continuano ad essere molto intense. Il Bayern Monaco vorrebbe riportare il turco a casa e potrebbe mettere sul piatto una proposta importante. Parliamo di una cifra importante oltre che naturalmente l’inserimento di un calciatore. Al momento siamo nel campo delle ipotesi e la strada per il calciomercato estivo è molto lunga. Vedremo quello che succederà e quali saranno le scelte dei club. Ma la Juventus proverà a fare di tutto per trattenere il giocatore.

Calciomercato Juve: Bayern su Yildiz, la possibile offerta

Il Bayern Monaco non molla l’ipotesi di riportare Yildiz in rosa. I tedeschi si sono pentiti di come è andata a finire la questione del turco e sono pronti a fare un sacrificio economico importante pur di riaverlo. Al momento le porte di Giuntoli sono sbarrate. La volontà è quella di proseguire insieme al classe 2005 e non vediamo assolutamente degli spiragli. Ma sappiamo come il calciomercato è molto particolare e davanti ad una proposta importante tutto può cambiare.

E quindi non possiamo escludere che in casa Bayern si possa decidere di mettere sul piatto una proposta di calciomercato importante oltre che un calciatore e il principale indiziato è Kim. L’ex Napoli non rientra più nei piani dei tedeschi e la sua valutazione dovrebbe consentire di abbassare il cash.

Una offerta che potrebbe far traballare un po’ la Juventus. Kim è un calciatore che piace molto ai bianconeri e magari un ragionamento sulla cessione di Yildiz lo farebbero. Ma per il momento la permanenza del turco sembra avere la priorità su tutto.

Mercato Juve: Yildiz verso la permanenza

Il Bayern Monaco è pronto a fare di tutto per convincere la Juventus a cedere Yildiz, ma per il momento i bianconeri non hanno intenzione di privarsi del turco nel prossimo calciomercato.

C’è la certezza che il classe 2005 può dare ancora tanto a questa squadra e, quindi, la volontà è quella di proseguire insieme nella speranza di poter vincere tanto.