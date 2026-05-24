Torino-Juve, clamorosa decisione su Vlahovic: le ultime

Cresce l’attesa per il derby in programma questa sera alle ore 20,45: ecco le ultimissime di formazione.
Questa sera, alle ore 20:45, la Juventus affronta il Torino nel derby valido per l’ultima giornata di Serie A. I bianconeri devono assolutamente vincere per avere una chance di qualificazione alla prossima Champions League, ma dipenderà anche dai risultati di Milan, Roma e Como che precedono proprio i bianconeri in classifica.
Torino in campo con l’ormai collaudato 3-4-1-2 : fuori per squalifica Maripan, mentre in attacco Zapata è favorito su Adams per affiancare Simeone dal 1′. In casa bianconera, invece, Perin prende il posto di Di Gregorio che ha deluso anche contro la Fiorentina. Gatti sostituisce lo squalificato Bremer al centro della difesa, mentre Vlahovic si accomoderà almeno inizialmente in panchina a causa di un leggero affaticamento. Ecco le probabili formazioni di Torino-Juventus:
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajili, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. All. D’Aversa
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Boga; David. All. Spalletti