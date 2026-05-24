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Juventus, UFFICIALE: la scelta su Vlahovic e due big out per il derby

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Stasera il derby di Torino, dove la Juve si gioca le residue speranze per la qualificazione in Champions League. La decisione di Spalletti sul centravanti serbo

Luciano Spalletti – dopo la rifinitura di questa mattina alla Continassa – ha diramato la lista dei convocati per il derby nella tana del Torino, ultimo match di campionato per la Juventus.

Torino-Juve, le scelte di Spalletti
Spalletti e Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it

Nell’elenco anti-granata figura anche Dusan Vlahovic, non al meglio della condizione per un affaticamento muscolare accusato nell’allenamento di sabato. Presente anche Khephren Thuram, anche lui acciaccato: Spalletti prenderà una decisione solo dopo la riunione tecnica del pomeriggio, con il serbo e il francese che vanno però verso la panchina.

Juventus, la probabile formazione di Spalletti per il derby col Torino

Nella lista del tecnico della Juve – che ha confermato la permanenza in panchina – non figurano solamente lo squalificato Bremer e l’infortunato Yildiz, ci sono invece i rientranti Cabal e Milik.

Juventus, le condizioni di Thuram
Vlahovic e Thuram verso la panchina (Ansa) – Calciomercato.it

Ai bianconeri serve solamente una vittoria per rientrare tra le prime quattro e staccare il pass Champions, sperando inoltre nel contemporaneo passo falso delle rivali. Nel tridente, con Vlahovic non al meglio, dovrebbe rivedersi David insieme a Boga e Conceicao. Perin potrebbe tornare titolare tra i pali a scapito dell’incerto Di Gregorio, in difesa riecco Gatti dal 1′ al posto di Bremer. Holm è favorito per agire sulla corsia destra, con il jolly McKennie che verrebbe dirottato in mediana.

La probabile formazione della Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatty, Kelly; Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Boga; David

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