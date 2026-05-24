Juventus, UFFICIALE: la scelta su Vlahovic e due big out per il derby

Stasera il derby di Torino, dove la Juve si gioca le residue speranze per la qualificazione in Champions League. La decisione di Spalletti sul centravanti serbo

Luciano Spalletti – dopo la rifinitura di questa mattina alla Continassa – ha diramato la lista dei convocati per il derby nella tana del Torino, ultimo match di campionato per la Juventus.

Nell’elenco anti-granata figura anche Dusan Vlahovic, non al meglio della condizione per un affaticamento muscolare accusato nell’allenamento di sabato. Presente anche Khephren Thuram, anche lui acciaccato: Spalletti prenderà una decisione solo dopo la riunione tecnica del pomeriggio, con il serbo e il francese che vanno però verso la panchina.

Juventus, la probabile formazione di Spalletti per il derby col Torino

Nella lista del tecnico della Juve – che ha confermato la permanenza in panchina – non figurano solamente lo squalificato Bremer e l’infortunato Yildiz, ci sono invece i rientranti Cabal e Milik.

Ai bianconeri serve solamente una vittoria per rientrare tra le prime quattro e staccare il pass Champions, sperando inoltre nel contemporaneo passo falso delle rivali. Nel tridente, con Vlahovic non al meglio, dovrebbe rivedersi David insieme a Boga e Conceicao. Perin potrebbe tornare titolare tra i pali a scapito dell’incerto Di Gregorio, in difesa riecco Gatti dal 1′ al posto di Bremer. Holm è favorito per agire sulla corsia destra, con il jolly McKennie che verrebbe dirottato in mediana.

La probabile formazione della Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatty, Kelly; Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Boga; David