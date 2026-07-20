Infortunio Buongiorno, per il Napoli spunta la pista Comuzzo

C’è preoccupazione in casa Napoli per quello che riguarda le condizioni di Alessandro Buongiorno che potrebbe saltare la prima parte di stagione agli ordini di Massimiliano Allegri.
Secondo quanto scritto da Fiorentinauno.com, il Napoli si starebbe muovendo sul mercato per valutare nuovi colpi in difesa per sistemare la retroguardia a disposizione del tecnico livornese. Uno dei nomi che circolano è quello di Pietro Comuzzo, giovane centrale dei viola che potrebbe salutare durante l’estate.
Classe 2005, Comuzzo potrebbe dire addio alla Fiorentina considerati anche gli acquisti portati da Paratici in viola per rinforzare la difesa a disposizione di Grosso. Sul difensore ci sono anche Lazio e Juventus che potrebbero presto presentare un’offerta.